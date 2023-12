Βίντεο - σοκ από την Αυστραλία: 26χρονη πετά το σκυλάκι της από ταράτσα - «Της έκανα χάρη»

Η 26χρονη καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση και 10 χρόνια απαγόρευσης κατοχής ζώου με την ίδια σε ανάρτησή της στο Facebook - την οποία στη συνέχεια έσβησε - να παραδέχεται την απάνθρωπη πράξη της γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «της έκανα χάρη γιατί το μόνο που έκανα ήταν να την κακοποιώ».

Εκτός από την 26χρονη για το περιστατικό του Απριλίου ποινή επιβλήθηκε και στον σύντροφό της ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας: Θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμο 2.500 δολάρια και απαγόρευση κατοχής ζώου για τρία χρόνια επειδή δεν αναζήτησε βοήθεια για το σκυλί ράτσας Maltese shih-tzu.

Όταν η Πρίνσες μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο από περαστικό μετά την πτώση της από ύψος 9 μέτρων διαπιστώθηκε ότι ήταν σε κατάσταση σοκ, με πιθανή εσωτερική αιμορραγία, τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα σε σπονδυλική στήλη και λεκάνη.

Ο κτηνίατρος βρήκε την 26χρονη ιδιοκτήτρια από το μικροτσίπ του σκυλιού και εκείνη συναίνεσε σε ευθανασία αφού ενημερώθηκε για την έκταση των τραυμάτων και το κόστος της αποθεραπείας.

Ο δικαστής που ανακοίνωσε την απόφαση για την 26χρονη είπε ότι ήταν μια «προσχεδιασμένη και ηθελημένη πράξη» προσθέτοντας ότι η κοπέλα δεν έδειξε καμία μεταμέλεια αναζητώντας συνέχεια δικαιολογίες για την συμπεριφορά της.

Στην ανάρτησή της στην οποία έγραψε ότι «έκανα χάρη» στο σκυλί, η 26χρονη είχε γράψει ότι «δεν μπορώ να ζήσω με την ενοχή» αλλά αφού διέγραψε την ανάρττηση υποστήριξε ότι ο λογαριασμός της είχε χακαριστεί.

Πηγή: protothema.gr

26 year old woman has been sent to jail for throwing her Maltese shih-tzu named Princess off of a parking garage in Australia.

The 10 year old dog plunged about 30 feet to the ground where she was later found by someone passing by.Princess was later put down due to the injuries. pic.twitter.com/1DfYpIogbU