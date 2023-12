Σοκ στη Βραζιλία: 30χρονος τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και πέθανε στη σκηνή σε συναυλία που μεταδιδόταν live

Ο 30χρονος ερμήνευε το τραγούδι του Vai Ser Tão Lindo σε εκδήλωση που μεταδιδόταν ζωντανά και στο διαδίκτυο όταν ξαφνικά λύγισε και κατέρρευσε.

Στο βίντεο που έχει καταγράψει τη στιγμή που ο 30χρονος αφήνει την τελευταία του πνοή χωρίς τίποτα να προμηνύει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Ο Ενρίκε μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι για τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία του 30χρονου τραγουδιστή ο θάνατος του προκλήθηκε από καρδιακή ανακοπή.

Ο Ενρίκε ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης που είχε γεννηθεί στις 19 Οκτωβρίου.

Κατά πληροφορίες λίγο πριν την τελευταία, όπως αποδείχθηκε, εμφάνισή του είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους του ότι ήταν εξαντλημένος.

Πηγή: protothema.gr

NEW - Brazilian gospel singer Pedro Henrique, 30, collapses and dies during a live performance — Daily Mailpic.twitter.com/evUXAz34nB