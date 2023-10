Χάος σε στριπ κλαμπ στις ΗΠΑ - Δολοφόνησαν 32χρονο και γυναίκες έτρεχαν ημίγυμνες στον δρόμο

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο περίπου στις 5:30 π.μ. βρήκαν τον 32χρονο άνδρα με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. «Τα κορίτσια ήταν γυμνά, ούρλιαζαν, λέγοντας ότι κάποιος σκοτώθηκε. Πολλοί άνθρωποι έτρεξαν στο μαγαζί εκεί, για να ντυθούν. Ήταν γυμνοί», είπε στην The Post αργότερα την Κυριακή ένας φύλακας που εργάζεται σε ένα κοντινό κτίριο.

Όπως αναφέρει η New York Post, η αστυνομία εξήγησε πως το όνομα του θύματος δεν έγινε γνωστό, εν αναμονή της ενημέρωσης της οικογένειάς του. Οι αστυνομικοί δεν παρείχαν αμέσως κάποια περιγραφή υπόπτου και είπαν ότι κανείς δεν είχε συλληφθεί.

«Άνθρωποι έλεγαν, “Είναι νεκρός! Είναι νεκρός! Είναι νεκρός!” Έκλαιγαν… Πηδούσαν πάνω από το σώμα του».

Το κτίριο, που βρίσκεται κοντά στην West 30th Street, στεγάζει το “Foxy Fitness & Pole Training Studio”, το οποίο κλείνει στις 5 μ.μ., σύμφωνα με την καταχώρισή του στο Google. Πηγές από την αστυνομία δήλωσαν ότι φιλοξενεί επίσης ένα στριπ κλαμπ.

Μόλις τον περασμένο μήνα, μέλος της συνοδείας του τραγουδιστή Trey Songz φέρεται να τράβηξε όπλο μέσα στο χώρο και να πυροβόλησε, ανέφεραν πηγές εκείνη την εποχή. Κανείς δεν τραυματίστηκε στη μάχη σώμα με σώμα, που ξέσπασε γύρω στις 5 το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή πως δεν έχει γίνει καμία σύλληψη σε σχέση με τον πυροβολισμό.

Πηγή: enikos.gr



