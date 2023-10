Μαχητής της Χαμάς καταγράφει σε βίντεο τον θάνατό του κατά τη διάρκεια επίθεσης σε κιμπούτς

Το βίντεο ξεκινά με πλάνα των ενόπλων της Χαμάς να προσεγγίζουν ένα από τα κιμπούτς στα οποία επιτέθηκαν το μοιραίο Σάββατο και ολοκληρώνεται με έναν εξ αυτών που καταγράφει με κάμερα όσα συμβαίνουν να δέχεται μια σφαίρα και να αφήνει την τελευταία του πνοή μέσα σε ουρλιαχτά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο οι αντάρτες της Χαμάς χρησιμοποιήσαν μοτοσικλέτες για την επίθεσή τους στο συγκεκριμένο κιμπούτς κρατώντας από οπλοπολυβόλα μέχρι RPG.

Φτάνοντας στην είσοδο του κιμπούτς οι ένολοι της παλαιστινιακής οργάνωσης εμπλέκονται σε ανταλλαγή πυρών πριν τελικά να καταφέρουν να μπουν στους χώρους.

Στη συνέχεια πυροβολούν κατά σπιτιών, σκάνε το λάστιχο ενός ασθενοφόρου και ψάχνουν οικίες αναζητώντας υποψήφια θύματά τους.

Τελικά ο ένοπλος της Χαμάς που καταγράφει με κάμερα στη στολή του την επίθεση, πέφτει στο έδαφος χτυπημένος από πυρά αγνώστου με τον ίδιο να ουρλιάζει και να φωνάζει «δεν υπάρχει Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ».

Πηγή: protothema.gr

⚠️Trigger Warning ⚠️



RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.



The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq