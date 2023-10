Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο στρατός απέκλεισε τα σύνορα με τον Λίβανο μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ

Οι Λιβανέζοι μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν σήμερα ένα πύραυλο εναντίον μεθοριακού χωριού στο βόρειο Ισραήλ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματισθούν τρεις άλλοι, όπως ανακοινώθηκε από την ίδια τη Χεζμπολάχ.

Οι γιατροί είχαν αρχικά ανακοινώσει πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση στο χωριό Στούλα, μια αγροτική κοινότητα απέναντι από την κοινότητα Άιτα α-Σαμπ του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως πλήττει το Λίβανο σε αντίποινα.

Ο στρατός απαγόρευσε επίσης σήμερα την πρόσβαση του κοινού σε μια ζώνη σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τα σύνορα του Λιβάνου και ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του εμποδίζει εσκεμμένα την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών GPS εκεί καθώς και στο νότιο μέτωπο με τη Γάζα.

Οι παρεμβολές στη λειτουργία του GPS μπορεί να επηρεάσουν τις λειτουργίες εφαρμογών, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο επικεφαλής ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Την ίδια ώρα τελεσίγραφο εξέδωσε προς τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας το Ισραήλ,προκειμένου να εκκενώσουν την περιοχή προς νότο.

Στο τρίτο τελεσίγραφο που εκδίδει το Ισραήλ, δίνει διορία στους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και την πόλη της Γάζας μέχρι τις 13:00.

Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα μόνο δρόμο από την Μπέιτ Χανούν προς την Χαν Γιουνίς, προσθέτοντας ότι ο στρατός δεν θα στοχεύει τη συγκεκριμένη διαδρομή κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών.

Επίσης υποστηρίζει πως η Χαμάς εμποδίζει την αναχώρηση αμάχων.

Ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για τη χερσαία επίθεση, ωστόσο σύμφωνα με τους New York Times οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέβαλαν τη σχεδιαζόμενη εισβολή τους στην Λωρίδα της Γάζας για αρκετές ημέρες λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.

An anti-tank missile was fired from Lebanon, which injured 5 Israeli soldiers.



Hezbollah claimed the Attack. pic.twitter.com/i0ciRAzaw9