Πόλεμος στο Ισραήλ: Νέο τελεσίγραφο στους κατοίκους της Γάζας – Αναφορές για επίθεση από την Χεζμπολάχ

Στο τρίτο τελεσίγραφο που εκδίδει το Ισραήλ, δίνει διορία στους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και την πόλη της Γάζας μέχρι τις 13:00.

Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα μόνο δρόμο από την Μπέιτ Χανούν προς την Χαν Γιουνίς, προσθέτοντας ότι ο στρατός δεν θα στοχεύει τη συγκεκριμένη διαδρομή κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών.

Επίσης υποστηρίζει πως η Χαμάς εμποδίζει την αναχώρηση αμάχων.

Ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για τη χερσαία επίθεση, ωστόσο σύμφωνα με τους New York Times οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέβαλαν τη σχεδιαζόμενη εισβολή τους στην Λωρίδα της Γάζας για αρκετές ημέρες λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.

Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές για επίθεση με πυραύλους από μεριά του Λιβάνου, από την Χεζμπολάχ.

Όπως μετέδωσε το δίκτυο Al-Manar, το οποίο είναι της Χεζμπολαχ, η πόλη Shtula δέχτηκε επίθεση από λιβανέζικο έδαφος, με απολογισμό έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.

Τους 2.383 νεκρούς έχει φτάσει ο απολογισμός των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με πηγές στο παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Στην Λωρίδα της Γάζας ο απολογισμός έφθασε τους 2.329 παλαιστίνιους νεκρούς και τους 9.714 τραυματίες, ενώ στη Δυτική Όχθη έχουν καταγραφεί 54 νεκροί και 1.100 τραυματίες από τις 7 Οκτωβρίου που άρχισε η σύγκρουση ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα σε 1.300 ανέρχονται οι νεκροί από τις επιθέσεις της Χαμάς, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως σκότωσαν στη Γάζα άλλον έναν ύποπτο ως οργανωτή των μεγάλης κλίμακας επιθέσεων που πραγματοποίησε η Χαμάς.

Ο Μπιλάλ Αλ Κέντρα, διοικητής των μονάδων της Χαμάς στη Χαν Γιούνις, σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές χθες το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις του Ισράηλ (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, IDF).

Άλλοι τρομοκράτες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση.

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we've urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv