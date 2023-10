Γαλλία: Έκλεισε το μουσείο του Λούβρου μετά από απειλή για βόμβα

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το μουσείο του Λούβρου έκλεισε μετά από απειλή για βόμβα. Βίντεο στο twitter δείχνουν κόσμο να εκκενώνει άρον άρον.

«Το Λούβρο έλαβε ένα γραπτό μήνυμα που έκανε λόγο για κίνδυνο για το μουσείο και τους επισκέπτες του και «αποφασίσαμε να το εκκενώσουμε και να κλείσουμε για σήμερα προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες έρευνες», ανέφερε μια εκπρόσωπος.

Το μουσείο είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι κλείνει, με ανάρτησή του στο Twitter.

NOW - Louvre Museum in Paris is evacuated. Bomb threat.pic.twitter.com/qB0WRqUMAa