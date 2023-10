Προσοχή σκληρές εικόνες: Το Ισραήλ βομβάρδισε αμάχους που εγκατέλειπαν τη Γάζα – Στους νεκρούς και παιδιά

Οι άμαχοι πρέπει να κατευθυνθούν νότια μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ. τοπική ώρα σήμερα, χρησιμοποιώντας δύο διαδρομές, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Η έκκληση για μαζική εκκένωση έχει καταδικαστεί από ανθρωπιστικές οργανώσεις και χαρακτηρίστηκε από τον επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ως εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, υπάρχει καταγγελία για ισραηλινό χτύπημα κατά αυτοκινητοπομπής οχημάτων που κατευθύνονταν προς τη νότια Γάζα. Λίγο αργότερα εμφανίστηκαν βίντεο που δείχνουν τη σφαγή στο σημείο.

Το BBC Verify επιβεβαίωσε ότι το χτύπημα σημειώθηκε στην οδό Salah-al-Din. μία από τις δύο οδούς εκκένωσης από τη βόρεια Γάζα προς τα νότια.

Ο δρόμος ήταν γεμάτος κίνηση όλη την ημέρα χθες, καθώς οι κάτοικοι της Γάζας που εδρεύουν στο βορρά τήρησαν τις ισραηλινές προειδοποιήσεις να εκκενώσουν την περιοχή.

Τουλάχιστον 12 πτώματα είναι ορατά στα πλάνα, κυρίως γυναίκες και παιδιά – μερικά από τα οποία φαίνονται να είναι μόλις δύο έως πέντε ετών. Η ύπαρξη σκιών στο βίντεο υποδηλώνει ότι γυρίστηκε γύρω στις 17:30 τοπική ώρα.

Τα περισσότερα φαίνονται ξαπλωμένα στο πίσω μέρος ενός φορτηγού με επίπεδη επιφάνεια – άλλα είναι διάσπαρτα γύρω από το δρόμο. Άλλα κατεστραμμένα οχήματα γεμίζουν επίσης την περιοχή.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο σημείο και κατηγορεί το Ισραήλ για την επίθεση.

Η Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη (IDF) λέει ότι διεξάγει έρευνα, αλλά είπε ότι “οι εχθροί της προσπαθούν να εμποδίσουν τους αμάχους να εγκαταλείψουν τον βορρά”.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών μετά τα αντίποινα του Ισραήλ έφτασε τους 2.215, με 8.700 τραυματίες.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι – πολίτες και στρατιώτες – σκοτώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην επίθεση της Χαμάς.

Εν τω μεταξύ προηγούμενες αναφορές ότι ο Ισραηλινός Στρατός είχε περισυλλέξει τα πτώματα Ισραηλινών που είχαν συλληφθεί ως όμηροι από τη Χαμάς, απορρίφθηκαν ως “ανακριβείς”.

Ο ισραηλινός στρατός νωρίτερα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έχουν ήδη πραγματοποιήσει περιορισμένες επιδρομές εντός της Γάζας με στόχο Παλαιστίνιους που εκτοξεύουν ρουκέτες και συλλέγοντας πληροφορίες για δεκάδες Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Η συλλογική τιμωρία του πληθυσμού της Γάζας δεν είναι αποδεκτή λύση. Ούτε η διακοπή του νερού, του ηλεκτρισμού και του διαδικτύου στη Γάζα» σημείωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρόο σε συνέντευξη τύπου.

Όπως αναφέρει το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων, ο κ. Ντε Κρόο επισήμανε ότι «το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στην τρομοκρατία της Χαμάς, αλλά πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο».

Ο Βέλγος πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τους κατοίκους του ως «τρομερή πράξη τρόμου». «Είμαστε όλοι εξαιρετικά συγκλονισμένοι από αυτό που συνέβη εκεί και καταδικάζουμε σθεναρά τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς», επισήμανε.

Το Βέλγιο αποφάσισε να συνεχίσει την αναπτυξιακή συνεργασία με την Παλαιστίνη. «Δεν είναι ο σκοπός να στερηθούν οι άνθρωποι τα νοσοκομεία και τα παιδιά την εκπαίδευση», υπογράμμισε ο Αλεξάντερ Ντε Κρόο συμπληρώνοντας ότι «θέλουμε να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να βοηθάμε αυτούς τους αθώους πολίτες».

Ένας ανώτερος διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα, δήλωσε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Σε μια ανάρτηση στο X, γραμμένη στα αραβικά, ο Avichay Adraee είπε ότι ο Murad Abu Murad έπαιξε εξέχοντα ρόλο στην επίθεση στο Ισραήλ το περασμένο Σάββατο, η οποία σκότωσε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους.

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο.

Η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να διακόψει τις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη εξομάλυνση των σχέσεών της με το Ισραήλ, καθώς μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή Χαμάς, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση.

Το βασίλειο «αποφάσισε να διακόψει τις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη εξομάλυνση με το Ισραήλ και ενημέρωσε γι’ αυτό τους αμερικανούς αξιωματούχους», δήλωσε η πηγή, ενώ ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ριάντ, στο πλαίσιο περιφερειακής περιοδείας.

Το προσωπικό του νοσοκομείου της Γάζας, δεν θα συμμορφωθεί με την εντολή του ισραηλινού στρατού για εκκένωση, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

«Την Παρασκευή έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον ισραηλινό στρατό που μας ζητούσε να εκκενώσουμε το νοσοκομείο», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ο Ahmed Muhanna του νοσοκομείου al-Awda στην Jabalia. «Αυτό δεν είναι δυνατόν», πρόσθεσε. «Κάποιοι ασθενείς απομακρύνθηκαν, αλλά κάποιοι άλλοι ασθενείς δεν μπορούν να μεταφερθούν λόγω της σοβαρής κατάστασής τους».

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε πως ο κόσμος απέτυχε στις προσπάθειές του να υπάρξει μια λύση δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους.

«Ο κόσμος απέτυχε οικτρά», δήλωσε ο Μπορέλ σήμερα στο Πεκίνο, επισημαίνοντας ότι εδώ και 30 χρόνια δεν υπήρξε καμιά επιτυχία όσον αφορά τη λύση των δύο κρατών.

Ο ίδιος παραδέχθηκε επίσης πως ενώ η λύση των δύο χωριστών κρατών είναι ένας επιθυμητός στόχος για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους στο μελλον, δεν θα διευθετήσει την τρέχουσα σύγκρουση που ξέσπασε το περασμένο σαββατοκύριακο.

Οι ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν νωρίτερα από τη Γάζα, έπληξαν ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη νότια συνοριακή πόλη Σντερότ, καθώς και την οροφή μιας γιεσίβα Hesder στην πόλη. Άλλες δύο ρουκέτες προσγειώθηκαν στις σιδηροδρομικές γραμμές της πόλης και σε ένα ανοιχτό πεδίο, χωρίς να υπάρχουν θύματα από τα χτυπήματα, σύμφωνα με το Al Jazzera.

«Τρομοκράτες» σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί ενώ προσπαθούσαν να διεισδύσουν στο Ισραήλ από το Λίβανο, μια απόπειρα που αποτράπηκε από το στρατό, ανακοίνωσε ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Στρατιώτες του ισραηλινού στρατού αναγνώρισαν πριν από μερικές ώρες μια ομάδα τρομοκρατών που επιχειρούσε να διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από το Λίβανο. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε αυτή την ομάδα και σκότωσε τρομοκράτες», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου ότι οι παλαιστινιακές

«Από αυτήν τη στιγμή, οι IDF επιβεβαίωσαν ότι περισσότεροι από 120 άμαχοι κρατούνται αιχμάλωτοι στη Γάζα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», αναρτήθηκε στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter.

Από την πλευρά του ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς -οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ- ανακοίνωσε πως 13 από τους τουλάχιστον 150 ομήρους που πήρε στο Ισραήλ σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Ανέφερε πως ανάμεσά τους ήταν ξένοι, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους. Δεν έχει υπάρχει επιβεβαίωση από μέρους Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, που ανέφερε πως θα ερευνήσει αυτή την πληροφορία.

Η τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα κάλεσε τους υποστηρικτές της σε όλο τον κόσμο να διαπράξουν επιθέσεις εναντίον εβραίων, του Ισραήλ και των υποστηρικτών τους. «Είθε ο τζιχάντ εναντίον των εβραίων και των συμμάχων τους να επεκταθεί σε όλη τη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό», ανέφερε χθες Παρασκευή μέσω των συνηθισμένων διαύλων προπαγάνδας της. Οι «γιοι του ισλάμ» πρέπει να επιτεθούν στους «σιωνιστές» στους δρόμους του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, συνέχισε.

Κάλεσε τους συμπαθούντες της και άλλους πιστούς να ενωθούν με αυτόν που αποκάλεσε αγώνα της.

Μετά την αιφνιδιαστική, άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το περασμένο Σάββατο, με πάνω από 1.300 νεκρούς και σχεδόν 3.400 τραυματίες στην επικράτεια του εβραϊκού κράτους, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πόλεμο εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, με τουλάχιστον 1.900 Παλαιστίνιους να έχουν σκοτωθεί και άλλους περίπου 7.700 να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Η Αλ Κάιντα κάλεσε τους οπαδούς της να βάλουν επίσης στο στόχαστρο τους υποστηρικτές του Ισραήλ, να «σειστεί το έδαφος κάτω από τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, τα αεροδρόμια και τις πρεσβείες στις ισλαμικές περιοχές μας», καθώς «από τις αποθήκες» των ΗΠΑ, πάνε στο Ισραήλ «πυρομαχικά» που καταλήγουν «στα κεφάλια και στα στήθη των παλαιστίνιων αδελφών μας».

Η επίθεση της Χαμάς, έκρινε η τρομοκρατική οργάνωση, νίκησε όλες τις ενδοτικές συμμαχίες με τους εβραίους, παρελθούσες και μελλοντικές. Προφανώς αναφερόταν στις πρόσφατες συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεων αραβικών ή ισλαμικών κρατών με το Ισραήλ.

Μένει να φανεί πόση επιρροή διατηρεί το νεφέλωμα της Αλ Κάιντα, που είχε αναλάβει την ευθύνη για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Ο ιδρυτής και ηγέτης της Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε σε επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στην Αμποταμπάντ του Πακιστάν το 2011. Ο διάδοχός του, ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, σκοτώθηκε σε πλήγμα αμερικανικού UAV στην Καμπούλ του Αφγανιστάν το καλοκαίρι του 2022.

Η Ρωσία, κατηγορώντας τις ΗΠΑ πως είναι υπεύθυνες για την κατάσταση στη Γάζα, κάλεσε χθες Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση, βάζοντας στο τραπέζι σχέδιο απόφασης που ζητεί «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

«Είμαστε πεισμένοι πως το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να δράσει για να τερματιστεί αυτό το λουτρό αίματος και για να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με σκοπό να δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος, όπως προβλεπόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό», δήλωσε ο ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Βασίλι Νεμπένζια, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία.

«Με αυτή την οπτική, διανείμαμε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που προβλέπει ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, που γίνει πλήρως σεβαστή, και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ καταδικάζει τη βία και τις τρομοκρατικές ενέργειες», συνέχισε.

Το κείμενο καλεί να υπάρξει «άμεση, διαρκής και πλήρως σεβαστή ανθρωπιστική κατάπαυσης του πυρός».

Ακόμη, «καταδικάζει τη βία και τις εχθροπραξίες εναντίον αμάχων και όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες». Όμως δεν κατονομάζει τη Χαμάς, ενώ οι ΗΠΑ είχαν αξιώσει πριν από τέσσερις ημέρες το Συμβούλιο Ασφαλείας να καταδικάσει ξεκάθαρα τις «ειδεχθείς τρομοκρατικές ενέργειες» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που προχώρησε το περασμένο Σάββατο σε επίθεση εύρους χωρίς προηγούμενο στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ρώσο πρεσβευτή κάποια κράτη αντιμετώπισαν «θετικά» το σχέδιο κειμένου, άλλα λιγότερο.

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, καταφέρθηκε εναντίον δυτικών χωρών, ιδίως των ΗΠΑ, που κατ’ αυτόν «φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης για τον άμεσα επαπειλούμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή», καθώς και προσωπικά εναντίον της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: διότι όπως στηλίτευσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «είπε πως η ΕΕ στέκει στο πλάι του Ισραήλ» αλλά «κλείνει τα μάτια μπροστά στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στη Λωρίδα της Γάζας».

Καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας τείνει συχνά να διχάζεται για το Μεσανατολικό, οι πρεσβευτές τήρησαν επιφυλακτική στάση έπειτα από τη συνεδρίαση.

«Το σχέδιο απόφασης εμφανίστηκε μόλις δυο λεπτά πριν από τη συνεδρίαση (…) και θεωρώ πως για ένα ζήτημα τόσο σημαντικό, ενώ έχουμε ήδη καταστροφή ανθρωπίνων ζωών, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για διαβουλεύσεις, σοβαρές διαβουλεύσεις», σχολίασε η πρεσβεύτρια της Βρετανίας στα Ηνωμένα Έθνη Μπάρμπαρα Γούντγουορντ.

«Δεν διαβουλεύτηκαν με όλους και δεν συμπεριλαμβάνει καν αναφορά στη Χαμάς, επομένως προφανώς δεν είναι σοβαροί ούτε ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις των περισσοτέρων άλλων κρατών μελών» του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανέφερε νωρίτερα δυτικός διπλωμάτης στο Ρόιτερς υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αρχίζει να διαφαίνεται «συναίνεση όσον αφορά τις ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση», ανέφερε αντίθετα από την πλευρά του ο κινέζος πρεσβευτής Τζανγκ Τζουν, που δήλωσε «ανοικτός σε οποιαδήποτε προσπάθεια βοηθήσει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αποκλιμάκωση».

Για να εγκριθεί οποιαδήποτε απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας χρειάζεται τουλάχιστον εννέα ψήφους υπέρ και να μην ασκηθεί βέτο από κάποιο από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα, Ρωσία).

Οι ΗΠΑ παραδοσιακά είναι προστάτιδα δύναμη του Ισραήλ στο ΣΑ, ασκούν το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτουν σε κείμενα που κρίνουν ότι στρέφονται εναντίον του.

Δεν είναι ακόμα σαφές ούτε το αν ούτε το πότε η Ρωσία σκοπεύει να θέσει το σχέδιο απόφασης σε ψηφοφορία.

«Κατόπιν αιτήματος μελών του Συμβουλίου, η Βραζιλία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλες τις αντιπροσωπείες ώστε να υπάρξει ενιαία θέση του», ανέφερε ο Μάουρου Βιέιρα, ο βραζιλιάνος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία του ΣΑ τον Οκτώβριο.

Μετά την αιφνιδιαστική και άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός της κήρυξε πόλεμο και στο σφυροκόπημα της Γάζας από το περασμένο Σάββατο σε αντίποινα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.900 άνθρωποι. Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης διεμήνυσε χθες ότι οι μέχρι στιγμής επιχειρήσεις ήταν «μόνο η αρχή».

🔞 Israeli air strikes on a convoy of refugees from #Gaza. NBC and Sky News said 70 civilians, mostly women and children, were killed. Three convoys of Palestinians heading south after Israel’s call to evacuate the northern Gaza Strip were damaged. pic.twitter.com/q4wrKhXjLy