Πόλεμος στο Ισραήλ: Νεκρό πρωτοκλασάτο στέλεχος της Χαμάς στην Γάζα – Εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη οι κάτοικοι

Μαζικά οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα πως διαπίστωσαν «σημαντική κίνηση» παλαιστινίων αμάχων προς νότο, μία ημέρα αφού διέταξαν τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει υποσχεθεί περαιτέρω αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα.

Νεκρό πρωτοκλασάτο στέλεχος της Χαμάς

Σύμφωνα με το Ισραήλ, σκοτώθηκε ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος της Χαμάς στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε σήμερα στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Στη διάρκεια επιχείρησης της Πολεμικής Αεοπορίας που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες 24 ώρες, επλήγησαν βάσεις διοίκησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης σκοτώθηκε ο Μουράντ Αμπού Μουράντ, επικεφαλής των αεροπορικών επιχειρήσεων της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος της φονικής επίθεσης που εξαπολύθηκε το Σάββατο εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις με περιφερειακές κυβερνήσεις για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, καθώς οι Παλαιστίνιοι, που είναι παγιδευμένοι εκεί, υφίστανται διακοπή της ηλεκτροδότησης και ελλείψεις τροφίμων και νερού ενώ βομβαρδίζονται σφοδρά από τους Ισραήλινούς.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα εξαλείψει τη Χαμάς μετά την επίθεση που πραγματοποίησε πριν από μία εβδομάδα, κατά την οποία μαχητές της σκότωσαν 1.300 Ισραηλινούς (σύμφωνα με το Ισραήλ), κυρίως αμάχους, και συνέλαβαν πολλούς ομήρους.

Το Ισραήλ έχει θέσει έκτοτε τη Λωρίδα της Γάζας, την οποία κυβερνά η Χαμάς και στην οποία ζουν 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, σε πλήρη πολιορκία και τη βομβαρδίζει με άνευ προηγουμένου αεροπορικά πλήγματα. Οι αρχές της Γάζας λένε πως έχουν σκοτωθεί 1.900 άνθρωποι.

Χθες, Παρασκευή, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι της βόρειας Γάζας έλαβαν ειδοποίηση από το Ισραήλ να φύγουν προς νότο μέσα σε 24 ώρες, προθεσμία που έληξε στις 5 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Είδαμε σημαντική κίνηση παλαιστινίων αμάχων προς νότο», δήλωσε ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόρνικους, νωρίς σήμερα το πρωί στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων μέσω βιντεοδιάσκεψης. Δεν έκανε καμιά αναφορά στην προθεσμία και δεν δέχθηκε ερωτήσεις.

«Γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινοί έφεδροι σε σχηματισμό ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεων. Είναι όλοι γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, στο νότο, στο κέντρο και το βορρά, και ετοιμάζονται για όποιο στόχο τους ανατεθεί, για όποια αποστολή».

«Στο τέλος αυτού του πολέμου θα έχουμε διαλύσει τη Χαμάς και τις στρατιωτικές δυνατότητές της και θα έχουμε αλλάξει θεμελιωδώς την κατάσταση ώστε η Χαμάς να μην έχει ποτέ ξανά την ικανότητα να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά σε ισραηλινούς αμάχους ή στρατιώτες».

Εντολή της Χαμάς στους κατοίκους να μην φύγουν

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα πολεμήσει μέχρι τέλους και είπε στους κατοίκους να μείνουν.

Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι στρατεύματα υποστηριζόμενα από άρματα μάχης πραγματοποίησαν επιδρομές για να πλήξουν παλαιστινιακά πληρώματα που εκτοξεύουν ρουκέτες και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις τοποθεσίες όπου βρίσκονται οι πρόσφυγες. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη δήλωση από την έναρξη της κρίσης ότι χερσαίες ισραηλινές δυνάμεις εισχώρησαν στο έδαφος της Γάζας.

«Πλήττουμε τους εχθρούς μας με άνευ προηγουμένου ισχύ», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια σπάνια τηλεοπτική δήλωσή του κατά την έναρξη του εβραϊκού Σαββάτου χθες, Παρασκευή, το βράδυ. «Τονίζω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή».

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτιμάται ότι έχουν κατευθυνθεί προς νότο από τις βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας μετά την ισραηλινή διαταγή, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία λένε πως περισσότεροι από 400.000 Παλαιστίνιοι είχαν εκτοπιστεί εξαιτίας των εχθροπραξιών πριν δοθεί η διαταγή.

Ωστόσο πολλοί άλλοι λένε ότι θα παραμείνουν. «Ο θάνατος είναι καλύτερος από το να φύγουμε», λέει ο 20χρονος Μοχάμαντ έξω από ένα κτίριο που καταστράφηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στο κέντρο της Γάζας.

Τα τζαμιά μεταδίδουν το μήνυμα «Κρατήστε τα σπίτια σας. Κρατήστε τη γη σας».

Τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι οργανισμοί προειδοποίησαν για μια καταστροφή, αν τόσοι πολλοί άνθρωποι εξαναγκασθούν να φύγουν και δήλωσαν πως η πολιορκία θα πρέπει να αρθεί για να επιτραπεί η διανομή βοήθειας.

