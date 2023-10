Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Γαλλίας - Ένας καθηγητής νεκρός, πληροφορίες για τραυματίες

Το τηλεοπτικό δίκτυο BFM μετέδωσε ότι ένας εκπαιδευτικός είναι νεκρός από επίθεση με μαχαίρι, ενώ πολλοί ακόμα έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ύποπτος φώναξε «Αλλαχού Ακμπάρ». Συνελήφθη από την αστυνομία. Πληροφορίες που επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Gérald Darmanin στο X.

🔴#France 🇫🇷 knife attack in a high school



The perpetrator of the attack was arrested by the police.



There is one dead and several injured.



It is unclear whether the attack is linked to “Hamas Friday.” We should not draw hasty conclusions.pic.twitter.com/tAqjh9UsmA