Τι είναι οι διεθνώς απαγορευμένες βόμβες λευκού φωσφόρου που καταγγέλλεται πως χρησιμοποιεί το Ισραήλ

«Χρησιμοποιούν τις διεθνώς απαγορευμένες βόμβες λευκού φωσφόρου εναντίον των Παλαιστινίων στη συνοικία Καράμα στη βόρεια Γάζα», κατήγγειλε το υπουργείο Εξωτερικών της Γάζας, όπως ανέφερε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Και η Maha Hussaini, διευθύντρια στρατηγικής του Euro-Med Human Rights Monitor, ανήρτησε ένα σχετικό βίντεο αναφέροντας: «Αυτά τα πυρομαχικά είναι ένα αδιάκριτο εμπρηστικό όπλο που αναφλέγεται σε επαφή με το οξυγόνο. Σε κλειστούς χώρους, οι τοξικές αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία και μόνιμη αναπνευστική βλάβη».

Για την ώρα δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το Ισραήλ για τις καταγγελίες αυτές, ενώ σημειώνονται πως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει και άλλες φωτογραφίες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχει ταυτοποιηθεί πως προέρχονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν και άλλες εμπόλεμες ζώνες στο παρελθόν.

Τι είναι όμως οι βόμβες λευκού φωσφόρου;

Ο λευκός φώσφορος είναι μια η τοξική ουσία κυκλοφορεί σε λευκό έως κίτρινο διάφανο χρώμα. Έχει μια πικρή οσμή που μοιάζει με σπίρτο ή σκόρδο.

Χρησιμοποιείται από τον στρατό με τη μορφή διαφόρων τύπων πυρομαχικών ως εμπρηστικός παράγοντας, επειδή αναφλέγεται στον αέρα όταν έρχεται σε επαφή με οξυγόνο.

Η ουσία χρησιμοποιείται από τους στρατιωτικούς σε όλο τον κόσμο για παραγωγή καπνού.

Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, δεν έχει συμπεριλάβει τον λευκό φώσφορο σε κανέναν από τους τρεις καταλόγους των χημικών όπλων.

Ο λευκός φώσφορος μπορεί να δημιουργήσει πυρκαγιές και εξαπλώνονται γρήγορα στο έδαφος, και αρκετές αναφορές έχουν υποστηρίξει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να σβήσει όταν αναφλεγεί.

Απαγορεύονται οι βόμβες λευκού φωσφόρου;

Ο λευκός φώσφορος δεν εμφανίζεται στη φύση, καθώς παρασκευάζεται με τη χρήση φωσφορικών πετρωμάτων. Σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους, η χρήση βομβών λευκού φωσφόρου απαγορεύεται σε πυκνοκατοικημένες μη στρατιωτικές περιοχές. Ωστόσο, οι νόμοι επιτρέπουν τη χρήση του σε ανοιχτούς χώρους που χρησιμοποιούνται ως κάλυψη για τα στρατεύματα.

Τα όπλα λευκού φωσφόρου δεν απαγορεύονται, αλλά η χρήση τους σε μη στρατιωτικές περιοχές θεωρούνται έγκλημα πολέμου.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει δηλώσει ότι έχουν καταγραφεί θάνατοι αμάχων από τη χρήση λευκού φωσφόρου σε εμπόλεμες ζώνες σε χώρες και περιοχές όπως η Συρία, το Αφγανιστάν και η Γάζα (στο παρελθόν).

Τι προκαλεί ο λευκός φώσφορος

Τα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες, καθώς η έκθεση σε αυτά προκαλεί εσωτερικά εγκαύματα με την εισπνοή του καπνού.

Μπορεί να απορροφηθεί από τον οργανισμό όταν εισπνέεται, καταπίνεται ή μέσω δερματικής επαφής. Προσκολλάται σε πολλές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος και του ρουχισμού και είναι θανατηφόρος.

Πηγή: ethnos.gr



Israel is using internationally-prohibited white phosphorus in Gaza.



These munitions are an indiscriminate incendiary weapon that ignite on contact with oxygen.



In closed spaces, the toxic fumes can cause asphyxiation & permanent respiratory damagepic.twitter.com/IELyM08JYI