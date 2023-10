Βίντεο-σοκ από το φεστιβάλ με τους 260 νεκρούς - Ενοπλοι της Χαμάς πυροβολούν εξ' επαφής Ισραηλινούς

Το βίντεο, το οποίο επαληθεύτηκε από το CNN, άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή και – μαζί με πλάνα από οδυνηρές απαγωγές από την ίδια εκδήλωση – εξετάζεται εξονυχιστικά από τις οικογένειες που αναζητούν απεγνωσμένα νέα για τους αγαπημένους τους που αγνοούνται μετά τη σειρά συντονισμένων επιθέσεων τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Χαμάς στο Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι μέτρησαν τουλάχιστον 260 πτώματα κοντά στο χώρο του φεστιβάλ μουσικής, έξω από το Ρέιμ, ώρες αφότου περίπου 3.500 άτομα διασκέδαζαν ακούγοντας ρέιβ μουσική.

Η εν ψυχρώ δολοφονία Ισραηλινού από μέλη της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ

Το βίντεο από dashcam που επαληθεύτηκε από το CNN δίνει μια εικόνα του τρόμου καθώς οι μαχητές κατέλαβαν το φεστιβάλ, εμποδίζοντας ορισμένους επισκέπτες να φύγουν.

Το πρώτο βίντεο, ξεκινά στις 9:23, σύμφωνα με την ώρα που διακρίνεται στην κάμερα, σχεδόν τρεις ώρες μετά τις πρώτες εκρήξεις που αναφέρθηκαν στο φεστιβάλ Nova. Το βίντεο δεν έχει ήχο, αλλά ένας ένοπλος της Χαμάς φαίνεται να φωνάζει και στη συνέχεια να σημαδεύει με το πολυβόλο του έναν άνδρα που κρύβεται δίπλα στο αυτοκίνητο. Δεν είναι σαφές εάν ο ένοπλος ρίχνει προειδοποιητική βολή ή εάν μόλις πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πολίτη, ο οποίος στη συνέχεια φαίνεται να απομακρύνεται. Η τύχη του είναι άγνωστη.

Ένα δεύτερο άτομο φαίνεται στο βίντεο να κείτεται στο έδαφος στο πίσω μέρος ενός άλλου αυτοκινήτου. Το άτομο αρχίζει να κινείται και ξαφνικά εμφανίζεται στην οθόνη ένας άλλος μαχητής της Χαμάς, στοχεύει το άτομο, πυροβολεί και απομακρύνεται. Το άτομο στο έδαφος σταματά να κινείται.

Αρπάζουν τα πολύτιμα αντικείμενα από τους νεκρούς

Ένα άλλο βίντεο από την κάμερα, με ώρα 12:09 μ.μ., δείχνει δυο μαχητές να πλησιάζουν τη σορό ενός δεύτερου ατόμου. Ψάχνουν τις τσέπες του και ο ένας παίρνει κάτι και το βάζει στην δική του τσέπη.

Λιγότερο από τρία λεπτά αργότερα, οι μαχητές της Χαμάς αρπάζουν μια γυναίκα από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και αδειάζουν μια βαλίτσα στο έδαφος για να την κλέψουν.

