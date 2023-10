Κυβέρνηση εθνικής ενότητας στο Ισραήλ και σφυροκόπημα της Γάζας με πάνω από 1.200 νεκρούς (vids)

«Η Χαμάς είναι (ό,τι) το Ισλαμικό Κράτος και θα τη συντρίψουμε, θα την εξαλείψουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, έχοντας στο πλευρό του τον επικεφαλής του κόμματος «Εθνική Ενότητα» Μπένι Γκαντς.

«Ο λαός του Ισραήλ είναι ενωμένος και σήμερα η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι ενωμένη», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Μπένι Γκαντς είπε πως η συμμετοχή του σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας στέλνει μήνυμα στους εχθρούς του Ισραήλ. «Αυτήν την ώρα, είμαστε όλοι στρατιώτες του Ισραήλ», διεμήνυσε. «Υπάρχει η ώρα της ειρήνης και η ώρα του πολέμου. Τώρα είναι η ώρα για πόλεμο!», τόνισε.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, θα συγκροτηθεί ένα ολιγομελές πολεμικό συμβούλιο για να διευθύνει τον πόλεμο με τη Χαμάς, όπως είχε ζητήσει ο Γκαντς. Σε αυτό το συμβούλιο θα συμμετέχουν μόνο ο Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκαλάντ και ο Μπένι Γκαντς.

Μια θέση στο πολεμικό συμβούλιο έμεινε ανοιχτή για τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος όμως αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης αν δεν αποχωρήσουν από τον νυν κυβερνητικό συνασπισμό τα ακροδεξιά κόμματα.

Στους 1.200 οι νεκροί στη Γάζα

Όσο ο Νετανιάχου και ο Γκαντς μιλούσαν στον λαό του Ισραήλ, το σφυροκόπημα στην αποκλεισμένη Γάζα συνεχιζόταν.

Ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας αυξήθηκε στους 1.200, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, καθώς πολλαπλασιάστηκαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα όπου κυβερνά η Χαμάς.

«Ο αριθμός των μαρτύρων έφθασε τους περίπου 1.200 και ο αριθμός των τραυματιών τους περίπου 5.600», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου στη Γάζα, την έκτη ημέρα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εν μέσω ισραηλινών επιχειρήσεων αντιποίνων.

Σχεδόν 340.000 οι εκτοπισμένοι

Πάνω από 338.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία σφυροκοπείται, σύμφωνα με νεότερους αριθμούς του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν στον πυκνοκατοικημένο θύλακα των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων αυξήθηκε ως χθες Τετάρτη το βράδυ «κατά 75.000 επιπλέον», και «έφθασε τους 338.934», εξηγεί το OCHA σε ανακοίνωσή του που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα.

Η Χαμάς απελευθέρωσε Ισραηλινή με τα δυο της παιδιά

Η Χαμάς ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι απελευθέρωσε τρεις ομήρους: μια γυναίκα και τα δύο παιδιά της. «Απελευθερώθηκαν μια ισραηλινή έποικος και τα δύο παιδιά της, που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων», αναφέρει ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπογραμμίζει ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την πληροφορία.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al Aqsa, διακρίνονται μια γυναίκα και δύο παιδιά να συνοδεύονται από τρεις μαχητές της Χαμάς σε μια περιφραγμένη περιοχή, κατά τη διάρκεια της ημέρας.

