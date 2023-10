Σοκάρει βίντεο - ντοκουμέντο: Η Χαμάς εκτέλεσε 4 Ισραηλινούς που λίγο νωρίτερα είχε πάρει ομήρους

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνονται πολλά πτώματα σε δρόμο στην επαρχία Be'eri, που βρίσκεται στο νότιο Ισραήλ. Στο ίδιο σημείο οι μαχητές της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης περπατούσαν λίγο νωρίτερα, με πολίτες που φαίνεται να είναι οι ίδιοι όμηροι που κείτονται νεκροί.

Το αρχικό βίντεο με τους ομήρους, το οποίο τραβήχτηκε περίπου μιάμιση ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης που εξαπολύθηκε το Σάββατο, ήταν από τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν μαχητές της Χαμάς να αιχμαλωτίζουν Ισραηλινούς πολίτες.

Στις εικόνες, οι πολίτες φαίνεται να έχουν τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους και οδηγούνται από άνδρες με στρατιωτική ενδυμασία που φέρουν όπλα σε έναν κατοικημένο δρόμο. Κάποιοι περπατούν ξυπόλητοι. Μαύρος καπνός αναδύεται στο βάθος. Το άτομο που βιντεοσκοπεί φωνάζει προς την ομάδα καθώς πλησιάζει σε μια διασταύρωση που φυλάσσεται από μια πύλη, η οποία οδηγεί έξω από το Be'eri προς τη Γάζα.

Στο δεύτερο υλικό που κυκλοφόρησε στο Telegram, οι ίδιοι πολίτες είναι νεκροί.

Πηγή: ethnos.gr

Washington Post analysis of Hamas videos shows they killed four hostages shortly after taking them captive on Saturday morning. pic.twitter.com/oqcoqRY1gE