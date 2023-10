Το φιλί που νίκησε τον θάνατο: Έτσι είπαν «αντίο» περιμένοντας να πεθάνουν από τη Χαμάς

Ένα ζευγάρι, ο Αμίτ και η Νιρ από το Ισραήλ ήταν ανάμεσα στους νέους που συμμετείχαν στο φεστιβάλ στην Γάζα, το οποίο βάφτηκε με αίμα μετά την επίθεση της Χαμάς.

Οι δυο τους κρύφτηκαν στους θάμνους και περίμεναν έντρομοι να δουν αν θα πεθάνουν ή αν θα επιζήσουν. Ακριβώς τη στιγμή εκείνη που δεν γνώριζαν ποια θα είναι η μοίρα τους, αποφάσισαν να τραβήξουν μια selfie για να θυμούνται όλοι την αγάπη τους σε περίπτωση που πέθαιναν. Σφράγισαν τη στιγμή με ένα τρυφερό φιλί. Οι ίδιοι επέζησαν από την επίθεση της Χαμάς...

This picture was taken by a couple who attended the music festival, Amit and Nir, while they were hiding in the bushes from Hamas terrorists who slaughtered hundreds of young Israelis at a party.



They took it to leave a memory of love in case they die#Israel_under_attack pic.twitter.com/zg0fACLIcU