Ο «Επισκέπτης»: Ποιος είναι ο άνθρωπος που οργάνωσε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Το πρόσωπο αυτό εμφανίστηκε μέσα από σκιές σε βίντεο που κυκλοφόρησε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν είχε ξεσπάσει η επιχείρηση.

Η φωνή στο βίντεο ανήκει (ή υποτίθεται ότι ανήκει) στον Μοχάμεντ Ντέιφ, τον διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης. «Αποφασίσαμε να βάλουμε ένα τέλος σε όλα αυτά, ώστε ο εχθρός να καταλάβει ότι δεν μπορεί πλέον να γλεντάει χωρίς να λογοδοτεί», έλεγε.

Σε άρθρο τους οι Financial Times καταγράφουν την πορεία του Ντέιφ προς τα ανώτατα κλιμάκια της Χαμάς, επισκιάζοντας μάλιστα τους αντιπάλους του στη Φατάχ, την πιο μετριοπαθή φατρία.

Λίγα όμως είναι όσα πραγματικά γνωρίζουμε για αυτόν, αποτέλεσμα ίσως μιας ζωής στην παρανομία. Όσοι τον γνώριζαν τη δεκαετία του 1980 λένε ότι ακόμη και τότε ονομαζόταν Ντέιφ, ενώ άλλοι είπαν ότι τον γνώριζαν με το πραγματικό του όνομα Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραήμ Αλ-Μάσρι.

Ως σήμερα υπάρχει μόνο μία φωτογραφία του.

«Παιδί» του προσφυγικού καταυλισμού Χαν Γιούνις, όπου γεννήθηκε τη δεκαετία του '60, ο Ντέιφ είχε θείο και πατέρα που είχαν πάρει μέρος στις επιδρομές της δεκαετίας του 1950 από ένοπλους Παλαιστίνιους.

Ενήλικος πλέον, τη δεκαετία το '80, μπήκε στη Χαμάς και πέρασε -όπως και πολλοί άλλοι- από φυλακές. Όσοι τον έχουν γνωρίσει μιλάνε για έναν ήσυχο άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται για τις εσωτερικές αντιπαλότητες των παλαιστινιακών φατριών, εξελίσσει όμως τις τακτικές του. Συγκρατούμενός του τον θυμάται να είναι επικεντρωμένος στα στρατιωτικά, έναν πατριώτη που έφτιαχνε σκίτσα για να διασκεδάζουν οι σύντροφοί του.

Αλλά την ίδια ώρα ο Ντέιφ είναι αμετάπειστος στο ότι η ισραηλινο-αραβική σύγκρουσης θα λυθεί και με τη βία. Όπως άλλοι στη Χαμάς, ο Ντέιφ θεωρεί τις Συμφωνίες του Όσλο, οι οποίες στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υποσχέθηκαν μια ειρηνευτική διευθέτηση, ως προδοσία της παλιαστινιακής αντίστασης.

Το πολεμικό του ψευδώνυμο Ντέιφ είναι «Ο Επισκέπτης», παραπέμποντας στην συνήθεια των Παλαιστινίων που είναι στην παρανομία να περνούν κάθε βράδυ και σε άλλο σπίτι για να αποφύγουν τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Έχει και μια δόση ειρωνείας γιατί πριν από 20 χρόνια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή άφησε τον Ντέιφ σε αναπηρικό καροτσάκι αφού έχασε ένα χέρι και ένα πόδι. Αλλά, παρά την αναπηρία του, καταφέρνει να ξεφεύγει από τους Ισραηλινούς και να σχεδιάζει επιχειρήσεις.

Η δράση του «Επισκέπτη» είναι πλούσια και αιματηρή.

Το Ισραήλ τον θεωρεί υπεύθυνο για το θάνατο δεκάδων ανθρώπων σε βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας. Μόνο αυτές που «υπέγραψε» το 1996 σκότωσαν πάνω από 50 αμάχους.

Στο παρελθόν ο Ντέιφ κατασκεύαζε βόμβες ενώ ήταν ο αρχιτέκτονας ενός δεκαετούς προγράμματος για τη διάνοιξη ενός δικτύου σηράγγων κάτω από τη Γάζα. Λέγεται ότι μαθήτευσε κοντά στον Γιάχια Αγιάς, έναν βομβιστή με το ψευδώνυμο «Μηχανικός» που δολοφονήθηκε από το Ισραήλ το 1996 με ένα κινητό τηλέφωνο γεμάτο εκρηκτικά.

Η μορφή του Ντέιφ έχει εμπνεύσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό μέσα στη Χαμάς και περισσότερο ίσως ανάμεσα στους νέους. Η τελευταία επιχείρηση μάλλον θα εκτοξεύσει τη φήμη του.

Ο ίδιος πιστεύει ότι τώρα πλέον «δεν θα υπάρξει εκεχειρία» με το Ισραήλ, «μόνο αντίποινα».

