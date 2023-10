Γάζα: Η στιγμή που ισχυρή έκρηξη διακόπτει live μετάδοση στο BBC (vid)

Η ζωντανή μετάδοση του δημοσιογράφου του BBC Rushdi Abu Alouf στο BBC από τη Γάζα διεκόπη όταν ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη.

Μιλούσε στην παρουσιάστρια Maryam Moshiri ζωντανά στον αέρα, λέγοντάς της ότι η έκρηξη ακούστηκε «πολύ κοντά».

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές αντίποινων στη Γάζα, αφού η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε ένα κύμα επιθέσεων στη χώρα.

Πηγή: newsbomb.gr

WATCH: As BBC reporter @Rushdibbc is interrupted by an Israeli missile strike nearby.



Rushdi and his teams moved away as soon as possible. #Israel #Gaza pic.twitter.com/hhrfHrHLtC