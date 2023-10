Πόλεμος στο Ισραήλ: Καταιγισμός πυρών εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα – Πάνω από 660 οι νεκροί των δύο πλευρών

Τουλάχιστον 313 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, και σχεδόν 2.000 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα από χθες, όπως ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη, εκ των οποίων ένα παιδί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανήλθε σε 350, όπως μετέδωσαν ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί.

Πριν από λίγες ώρες, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν συγκρότημα που ανήκει στον επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Δεν ήταν όμως η μόνη επίθεση.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας λίγο μετά το μεσημέρι, διακρίνονται πολλαπλές εκρήξεις σε διαφορετικά σημεία της εξαιρετικά πυκνοκατοικημένης πόλης της Γάζας.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι εκκαθαρίσεις εντός του εδάφους του Ισραήλ.

Στο βίντεο που ακολουθεί, στρατιώτες του Ισραήλ «γαζώνουν» αυτοκίνητο που φέρονται να είχαν κλέψει τρομοκράτες της Χαμάς, επιχειρώντας ακόμη μία επίθεση σε ισραηλινή πόλη κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

A short while ago, IAF fighter jets struck a compound belonging to the head of the intelligence department in the Hamas terrorist organization.



The IAF is currently continuing to strike terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/uSHsXGFNzz