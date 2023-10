Πόλεμος στο Ισραήλ: Πλησιάζει η ώρα της χερσαίας επίθεσης στη Γάζα – Συνταρακτικές εικόνες με ομήρους στα χέρια της Χαμάς

Μετά τον απόλυτο αιφνιδιασμό του Ισραήλ την Παρασκευή, 7/10/2023, η στρατιωτική «μηχανή» της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Η χερσαία επίθεση στην Γάζα δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Η πόλη είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη, οι βάσεις της φανατικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς βρίσκονται δίπλα σε κατοικίες, ενώ ένα επιπλέον εμπόδιο αποτελούν και οι Ισραηλινοί όμηροι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν κατά δεκάδες στην Γάζα, πιθανά ως «ανθρώπινες ασπίδες» απέναντι στις ρουκέτες ή την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

Ωστόσο οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις και δεκάδες άρματα μάχης του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τα σύνορα με τη Γάζα.

Επιπλέον κατά χιλιάδες συρρέουν οι έφεδροι που κλήθηκαν στον στρατό από το Ισραήλ, που υπόσχεται εκδίκηση, πολύ πιο σκληρή από τον βομβαρδισμό στόχων στην Γάζα – που κατά το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 313 Παλαιστινίων, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά – ή της εκτόξευσης ρουκετών εναντίον βάσεων της οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Προς το παρόν το Ισραήλ επιχειρεί να ανακαταλάβει ένα προς ένα τα χωριά που κατέλαβαν οι Παλαιστίνιοι της Χαμάς, σε πολλά από τα οποία κρατούν ακόμη άμαχους πολίτες ως ομήρους.

Βίντεο που μετέδωσε πριν από λίγο το ειδησεογραφικό δίκτυο Nexta, δείχνει μια οικογένεια έντρομων Ισραηλινών στα χέρια ενόπλων.

Ο πατέρας φαίνεται να έχει αίματα στο γόνατο, ενώ από τον διάλογο που έχει καταγραφεί προκύπτει πως ένα πέμπτο παιδί της οικογένειας σκοτώθηκε από τα πυρά των ενόπλων:

Την ίδια ώρα ωστόσο εκατοντάδες Παλαιστίνιοι που ζουν σε χώρες του εξωτερικού πραγματοποιούν συγκεντρώσεις συμπαράστασης στην Χαμάς, ξεσπώντας σε έντονους πανηγυρισμούς για τον θάνατο Ισραηλινών.

Στην Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα το πλήθος ζητούσε να σταλεί τουρκικός στρατός της Γάζα, προφανώς για να στηρίξει την Χαμάς.

