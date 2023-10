Μέση Ανατολή: Νεκροί, τραυματίες και «αιχμάλωτοι πολέμου» - «Θα κάψουμε τη Γη των κατακτητών»

Η Μέση Ανατολή μπαίνει σε νέο γύρο αιματηρών εχθροπραξιών, με απρόβλεπτες συνέπειες. Μαχητές της Χαμάς εισήλθαν στο ισραηλινό έδαφος τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (7/10), αποκτώντας τον έλεγχο πολλών κοινοτήτων στο νότιο Ισραήλ, με τις μάχες να συνεχίζονται ακόμη σε τουλάχιστον 21 «μέτωπα» σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Γενική κινητοποίηση στο Ισραήλ, με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ να κηρύσσει σε κατάσταση έκτακτης ολόκληρο το Ισραήλ, διατάσσοντας ότι στρατολογούνται άμεσα όλοι οι εθελοντές της αστυνομίας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις IDF δεν έχουν ακόμη αποκτήσει τον έλεγχο σε καμία από τις τοποθεσίες στις οποίες φέρεται να διείσδυσαν τρομοκράτες στο νότιο Ισραήλ. Οι κάτοικοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε καταφύγια και αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ούτε διαθέσιμο ιατρικό προσωπικό στο σημείο. Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης MDA κάνουν έκκληση για αίμα, ειδικά από όσους έχουν ομάδα αίματος Ο

Η Χαμάς εκτόξευσε πάνω από 2.000 ρουκέτες προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Ο αριθμός των νεκρών είναι τουλάχιστον 22, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 545 τραυματίες έχουν σπεύσει στα νοσοκομεία.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα είναι 4. Το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα στη Γάζα, εγκαινιάζοντας την επιχείρηση «Σιδερένια Ξίφη» . «Υπάρχουν αναφορές για δεκάδες ομηρίες τώρα στη Γάζα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι τρομοκράτες κρατούν ομήρους Ισραηλινούς πολίτες στα σπίτια τους.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Reshet 13 αναφέρει ότι Παλαιστίνιοι μαχητές κρατούν αιχμάλωτους Ισραηλινούς στη νότια πόλη Οφακίμ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Αυτή είναι μια από τις πρώτες αναφορές που έχουμε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για την κατάσταση, μετά από εκτεταμένους ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι Παλαιστίνιοι μαχητές κρατούν αιχμαλώτους.

Μη επαληθευμένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν Παλαιστίνιους να αιχμαλωτίζουν αμάχους και να τους μεταφέρουν με μηχανές στη Γάζα. Οι ισραηλινές αρχές είπαν ότι δεν θα σχολιάσουν και το BBC News μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει τις αναφορές. Ωστόσο, εκπρόσωπος της Χαμάς είπε στο Al Jazeera ότι «δεν είναι όμηροι - είναι αιχμάλωτοι πολέμου».

Σε μήνυμά του, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε οτι το Ιαραήλ είναι «σε πόλεμο και θα νικήσει», καθώς το Τελ Αβίβ απάντησε στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς -τη μεγαλύτερη εδώ και χρόνια- πλήττοντας στόχους στη Γάζα. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι η Χαμάς «ξεκίνησε πόλεμο» και τα στρατεύματά της «πολεμούν εναντίον του εχθρού σε κάθε τοποθεσία».

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια στον «τρόμο των εποίκων και την κατοχή των στρατευμάτων».

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την επίθεση με ρουκέτες, ενώ εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αυτοκίνητα να φλέγονται και κτήρια να έχουν υποστεί ζημιές.

Tensions escalate after Palestinian militants launch airstrikes toward Israel

Πλάνα έδειξαν επίσης μαχητές της Χαμάς να προσπαθούν να φτάσουν στο Ισραήλ με μικρά σκάφη, και σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη εξέλιξη, ένας αριθμός μαχητών φάνηκε να περνάει τα σύνορα χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα πλαγιάς, φτάνοντας στην πόλη Σντερότ όπου ακούστηκαν πυρομαχίες. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας τους έδειξαν να μπαίνουν στην πόλη με νταλίκες και μηχανάκια.

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο νότιο και κεντρικό Ισραήλ, ενώ σημειώθηκαν εκρήξεις στις πόλεις Τελ Αβίβ, Ασκελόν, Γιαβνέ και Κφαρ Αβίβ. Μια υπηρεσία διάσωσης ανέφερε ότι μια 70χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν πύραυλος έπληξε ένα κτήριο στο νότιο Ισραήλ.

Το Ισραήλ είπε ότι επιτίθεται σε στόχους στη Λωρίδα της Γάζας και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν ότι «η τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα». Πλάνα από κάμερες ασφαλείας τους έδειξαν να μπαίνουν στην πόλη με νταλίκες και μηχανάκια.

Στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ είπε ότι η Χαμάς εκτόξευσε 2.500 ρουκέτες στην επίθεση του Σαββάτου, ενώ ο στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης Μοχάμαντ Ντέιφ είπε ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες. «Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για τον τερματισμό της τελευταίας κατοχής στη γη», δήλωσε ο κ. Ντέιφ στο ραδιόφωνο της Χαμάς.

Είπε ότι η επίθεση ήταν η αρχή της «Επιχείρησης Καταιγίδα Αλ Άκσα» και ήταν απάντηση στην ισραηλινή βία στη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και γύρω από το τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ. «Σήμερα ο λαός ανακτά την επανάστασή του», είπε στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. «Πρέπει να βάλουμε φωτιά στη γη κάτω από τα πόδια των κατακτητών», πρόσθεσε. Η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσε ότι συμμετείχε στην επίθεση, ενώ η Χαμάς κάλεσε επίσης ένοπλες ομάδες στον Λίβανο να εμπλακούν.

Επεισόδια και αναταραχή επικρατεί και στην Ιερουσαλήμ «Νεαροί άνδρες κάνουν πορεία με πράσινες σημαίες, τη σημαία της Χαμάς, αφού άκουσαν τα νέα σήμερα το πρωί. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες άρχισαν να ρίχνουν δακρυγόνα παντού και ένα σπίτι κάηκε».

Υπήρξαν επίσης αναφορές για έναν Παλαιστίνιο που προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν φρουρό ασφαλείας στον οικισμό Beit Aryeh στη Δυτική Όχθη. Ο φρουρός δεν τραυματίστηκε και η κατάσταση του δράστη δεν έγινε αμέσως γνωστή.

Πριν από δύο νύχτες, ένας 19χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε όταν Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν στην παλαιστινιακή πόλη Huwara, ένα πολύ γνωστό σημείο ανάφλεξης για βία.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου συνεχάρη τους μαχητές της Χαμάς για την εισβολή στο ισραηλινό έδαφος από τη Γάζα, αλλά εξέδωσε μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση που υποδηλώνει ότι προς το παρόν υποχωρούν από οποιαδήποτε περαιτέρω ανάμειξη, περιορίζοντας τις ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να ρίξουν όπλα στο Ισραήλ μέσω των βόρειων συνόρων του.

Σε δήλωση που εκδόθηκε μέσω του ειδησεογραφικού πρακτορείου Al Manar που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, η οργάνωση ανέφερε ότι «συμβαδίζει στενά με τις σημαντικές εξελίξεις στην παλαιστινιακή σκηνή και παρακολουθεί τις συνθήκες στο πεδίο με μεγάλο ενδιαφέρον», προσθέτοντας ότι παραμένει «σε άμεση επαφή », με την ηγεσία των παλαιστινιακών ενόπλων ομάδων προκειμένου να αξιολογηθούν τα τρέχοντα γεγονότα.

Αποκάλεσε επίσης την εισβολή ως μήνυμα κατά της εξομάλυνσης στη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα σε όσους επιδιώκουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Αυτή είναι πιθανώς μια έμμεση αναφορά σε χώρες του Κόλπου, ιδιαίτερα στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ.

Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ υποστηρίζει την επίθεση των Παλαιστινίων στο Ισραήλ. «Συγχαίρουμε τους Παλαιστίνιους μαχητές», είπε ο Ραχίμ Σαφαβί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Θα σταθούμε δίπλα στους Παλαιστίνιους μαχητές μέχρι την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Ιερουσαλήμ», είπε.

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει «απερίφραστα» τις επιθέσεις της Χαμάς και εκφράζει την «αλληλεγγύη της με το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Παρακολουθούμε με αγωνία τα νεότερα από το Ισραήλ. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις της Χαμάς. Αυτή η τρομερή βία πρέπει να σταματήσει άμεσα. Η τρομοκρατία και η βία δεν επιλύουν τίποτα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Tensions escalate after Palestinian militants launch airstrikes toward Israel

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε: «Είμαι συγκλονισμένος από τις επιθέσεις σήμερα το πρωί από τρομοκράτες της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Το Ισραήλ έχει απόλυτο δικαίωμα να αμύνεται. Είμαστε σε επαφή με τις ισραηλινές αρχές και οι Βρετανοί υπήκοοι στο Ισραήλ θα πρέπει να ακολουθούν τις ταξιδιωτικές συμβουλές»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε: «Το ΗΒ καταδικάζει απερίφραστα τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς σε Ισραηλινούς αμάχους. Το ΗΒ θα υποστηρίζει πάντα το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται». Οι επιθέσεις έρχονται μετά από εβδομάδες αυξανόμενων εντάσεων κατά μήκος των ασταθών συνόρων του Ισραήλ με τη Γάζα και σφοδρών μαχών στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Οι αιφνιδιαστικές επιθέσεις με πυραύλους και ρουκέτες από τη Χαμάς στο Ισραήλ σημειώνονται στην 50ή επέτειο του Πολέμου του 1973, μια αιφνιδιαστική επίθεση από τους Άραβες γείτονες του Ισραήλ που ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 1973.

Το Ισραήλ τον αποκαλεί Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, καθώς ξεκίνησε στο Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου. Οι Εβραίοι συνήθως τηρούν την ημέρα νηστεύοντας και μετανοώντας για τις αμαρτίες τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Σε μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου, είναι γνωστός ως ο πόλεμος της 6ης Οκτωβρίου και θεωρείται νίκη.

Η σύγκρουση ξεκίνησε με την Αίγυπτο και τη Συρία που έστειλαν στρατεύματα με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να ανακαταλάβουν εδάφη στα Υψίπεδα του Γκολάν και στη χερσόνησο του Σινά που είχε προηγουμένως καταλάβει το Ισραήλ στον Πόλεμο των Έξι Ημερών του Ιουνίου 1967.

Η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, η Λιβύη, η Αλγερία, η Τυνησία, το Σουδάν, το Μαρόκο και η Ιορδανία βοήθησαν την Αίγυπτο και τη Συρία με στρατεύματα, οικονομική βοήθεια και όπλα. Η Σοβιετική Ένωση μετέφερε προμήθειες στους Άραβες μαχητές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν βοήθεια στο Ισραήλ. Ο πόλεμος τελείωσε με τα ισραηλινά στρατεύματα να πλησιάζουν τη Δαμασκό και έναν ολόκληρο αιγυπτιακό στρατό να περικυκλώνεται.

In the last few hours, dozens of IDF fighter jets struck 17 military compounds and 4 operational command centers belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/Hr7t9A2ajq