Ισραήλ: Κατάσταση πολέμου με τη Χαμάς – Μπήκαν ένοπλοι στη χώρα, αναφορές για δεκάδες νεκρούς πολίτες

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στο Ισραήλ με τη Χαμάς, καθώς η αιφνιδιαστική επίθεση με πυραύλους το Σάββατο (6.10.2023) το πρωί έχει προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις, με τα διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για μια κατάσταση πολέμου, αφού εισέβαλαν ένοπλοι ισλαμιστές στη χώρα και σκοτώνουν πολίτες εν ψυχρώ.

Ο εφιάλτης ξεκίνησε στο Ισραήλ από νωρίς το πρωί, όταν η Χαμάς εκτόξευσε 5.000 πυραύλους – όπως ισχυρίζεται – προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε περιοχές του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ. Από τις πυραυλικές επιθέσεις σκοτώθηκε μια Ισραηλινή, με τον στρατό να αναφέρει ότι βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου».

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν, μετά την επίθεση με τους πυραύλους στις νότιες περιοχές του Ισραήλ.

Πράγματι, ένοπλοι ισλαμιστές εισέβαλαν στο Ισραήλ και άνοιξαν πυρ κατά πολιτών και του στρατού, με τα διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς πολίτες και ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο ενός συνοριακού περάσματος στη Λωρίδα της Γάζας.

Άμεσα αντίποινα από το Ισραήλ

Το Ισραήλ απάντησε αμέσως στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς, εξαπολύοντας επίθεση με πυραύλους κατά της Λωρίδας της Γάζας, την ώρα που ο υπουργός Άμυνας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων από το συγκεκριμένο σημείο.

Ισραηλινό μαχητικό τζετ στον αέρα κατά τη διάρκεια των αντίποινων της Ιερουσαλήμ

Σύμφωνα με αναφορές από τα διεθνή ΜΜΕ, έφεδροι στρατιωτικοί του Ισραήλ άρχισαν ήδη να παρουσιάζονται σε μονάδες, διότι η κατάσταση είναι τεταμένη.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει πάρει ομήρους Ισραηλινούς στρατιώτες ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων.

Καπνός από τις πυραυλικές επιθέσεις στην πόλη Ασντόντ του Ισραήλ

Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν για τις πυραυλικές επιθέσεις της Χαμάς

Φωτογραφίες από τις καταστροφές:

Με πληροφορίες από Reuters, Spectator και AFP / Φωτογραφίες: Reuters

BREAKING: Hamas are opening fire at passing civilians in parts of southern Israel — The Spectator Index (@spectatorindex) October 7, 2023

HUGE ⚡️Israel declares WAR along GAZA STRIP



In a coordinated attack, At least 4 Groups (aprox 40-50) Palestinian Hamas Fighters have crossed the Border into Southern Israeli under cover of Rocket Fire over the last hour. Gliders and boats also used to enter Israel



Isreal has… pic.twitter.com/nWyUSZhN6n — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

Gaza fires rockets at Jerusalem in full-scale attack on Israel.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/UbhDgYL2Md — AF Post (@AFpost) October 7, 2023

Palestinian terrorists from the Gaza Strip are seen in Sderot. pic.twitter.com/dsuL4uYWoY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Footage of a hamas infiltrator using a motorized hang glider to get into Israel.



This is insane. pic.twitter.com/pUbmSEseUZ — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

Apocalyptic scenes right now in southern Israel. pic.twitter.com/uuseUdcytV — Trey Yingst (@TreyYingst) October 7, 2023

Πηγή: newsit.gr