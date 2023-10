Ισραήλ: Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την ομοβροντία πυραύλων – Μια νεκρή, μπήκαν ένοπλοι στη χώρα

Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα Σάββατο (7.10.2023) το πρωί, σε μια αιφνιδιαστική επίθεση από την οποία σκοτώθηκε μια γυναίκα, την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι μπήκαν ένοπλοι Παλαιστίνιοι στα νότια της χώρας.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν, μετά την επίθεση με τους πυραύλους στις νότιες περιοχές του Ισραήλ.

Μία Ισραηλινή σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων είχαν αναπτυχθεί σε περιοχές γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ.

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικού στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων.

«Αριθμός τρομοκρατών έχει διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους στη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Palestinian terrorists from the Gaza Strip are seen in Sderot. pic.twitter.com/dsuL4uYWoY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Palestinian Gunmen seen in the City of Sderot within the last several minutes Opening-Fire on a passing Police Car. pic.twitter.com/WasDjNSYgv — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Gaza fires rockets at Jerusalem in full-scale attack on Israel.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/UbhDgYL2Md — AF Post (@AFpost) October 7, 2023

HUGE ⚡️Israel declares WAR along GAZA STRIP



In a coordinated attack, At least 4 Groups (aprox 40-50) Palestinian Hamas Fighters have crossed the Border into Southern Israeli under cover of Rocket Fire over the last hour. Gliders and boats also used to enter Israel



Isreal has… pic.twitter.com/nWyUSZhN6n — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

Palestinian factions in Gaza Strip fire intense barrage of rockets toward Israel https://t.co/dhdqiKKrsf pic.twitter.com/yrLiQrMX7c — Anadolu English (@anadoluagency) October 7, 2023

Πηγή: newsit.gr