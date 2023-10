Στη φυλακισμένη Ιρανή ακτιβίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί το φετινό Νόμπελ Ειρήνης

«Η Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να τιμήσει την Ναργκίς Μοχαμαντί με το Νόμπελ Ειρήνης 2023 για τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και τη μάχη της να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία για όλους», ανέφερε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Η Μοχαμαντί είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Υπεράσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το 2011 έχει καταδικαστεί σε πολλές ποινές φυλάκισης στη χώρα της. Αυτή τη στιγμή κρατείται στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης με την κατηγορία της διασποράς προπαγάνδας.

Φέτος συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 100 γυναικών του BBC, που παρουσιάζει τις πιο επιδραστικές γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Η απόφαση της Επιτροπής έρχεται μετά από περισσότερο από έναν χρόνο διαδηλώσεων στο Ιράν για τα δικαιώματα των γυναικών. Αφορμή για να ξεχυθούν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους στάθηκε η δολοφονία της Μάχσα Αμίνι, της 22χρονης που πέθανε ενώ είχε τεθεί υπό κράτηση από την «Αστυνομία Ηθικής» του Ιράν.

Η δολοφονία σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 και ακολούθησαν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία και πολλές συλλήψεις.

