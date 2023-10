Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει: «Ο Λάνθιμος έχει εμμονή με τις κατσίκες»

Ο Έλληνας σκηνοθέτης και η Αμερικανίδα μούσα του γύρισαν την βουβή ταινία μικρού μήκους κρυφά το 2020 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί της Τήνου.

Η Έμα Στόουν, αν και συμμετέχει στην απεργία των ηθοποιών, έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στο Lincoln Center's Alice Tully Hall για να παραβρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας του Λάνθιμου όπου πρωταγωνιστεί.

Η Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια και ο Έλληνας σκηνοθέτης ανέβηκαν στη σκηνή και μίλησαν για την ιδιαίτερη αυτή ταινία των μόλις 30 λεπτών.

Αφού η Έμα Στόουν ζητοκραύγασε: «Πάμε SAG!», είπε περισσότερα για την ταινία. «Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αν δεν χρειαζόταν ποτέ να ξαναμιλήσω, θα ήμουν ενθουσιασμένη», είπε. «Και το ίδιο θα έκαναν και πολλοί άλλοι άνθρωποι…», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια το δίδυμο που πάει για Όσκαρ μίλησε για την εμμονή του σκηνοθέτη με τις κατσίκες! Αστειεύτηκαν ότι οι ταινίες του Λάνθιμου συχνά περιστρέφονται γύρω από θέματα όπως σεξ, θάνατος και κατσίκες, τα οποία εμφανίζονται και στη «Βληχή», που είναι το βέλασμα της κατσίκας.

Η 34χρονη ηθοποιός είπε για τον Έλληνα σκηνοθέτη ότι «είναι σαν να μην σταματάει, κάθε μέρα. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Κατσίκες – τι νομίζεις; Θάνατος;». Εγώ λέω «εντάξει, πάλι; Το γυρίσαμε αυτό πριν από τρία χρόνια».

Στο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης θα προβληθεί και η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν, «Poor Things», που έλαβε διθυραμβικές κριτικές στην πρεμιέρα της στη Βενετία και για την οποία ο Έλληνας σκηνοθέτης κατέκτησε το σημαντικότερο βραβείο του θεσμού. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2024.

Πηγή: iefimerida.gr

The North American premiere of Yorgos Lanthimos’ short film BLEAT starring Emma Stone was an amazing experience. Projected on 35mm in black & white w/ a live orchestra. Stone was able to be here due to receiving a waiver from SAG and gave a hilarious Q&A with Lanthimos #NYFF61 pic.twitter.com/P8hEEJGG6l