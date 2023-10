Βίντεο - σοκ από εν ψυχρώ δολοφονία στη Νέα Υόρκη - Τον ρώτησε «τι κοιτάς» και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το θύμα κάθεται σε ένα παγκάκι και συζητά με μία φίλη του. Λίγα μέτρα μπροστά τους, ένας άνδρας αρχίζει να κλωτσάει χωρίς προφανή λόγο πατίνια που είναι σταθμευμένα κοντά στο πεζοδρόμιο. Ξαφνικά, σε έξαλλη κατάσταση γυρνά προς την πλευρά του 32χρονου και τον ρωτά «Τι στο διάολο κοιτάς;».

Τότε ο ακτιβιστής απαντά «τίποτα δεν κοιτάω» και μπαίνει ανάμεσα στη φίλη του και τον εξαγριωμένο άνδρα, ο οποίος αρχίζει να τους πλησιάζει απειλητικά.

«Θα σε σκοτώσω!», απειλεί σε έξαλλη κατάσταση ο άνδρας, ενώ ο Κάρσον τον παρακαλεί να ηρεμήσει. «Χαλάρωσε» του λέει και παράλληλα σηκώνει τα χέρια του ψηλά.

Τότε ο δράστης αρχίζει να κυνηγάει τον ακτιβιστή, κραδαίνοντας ένα μαχαίρι, ενώ η φίλη του -που τρέχει από πίσω τους- ακούγεται να φωνάζει «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ!».

Την ώρα που πάει να ξεφύγει, ο Κάρσον πέφτει πάνω στο παγκάκι στο οποίο καθόταν νωρίτερα και τότε ο δράστης αρπάζει το μπουφάν του και τον ρίχνει στο έδαφος, μαχαιρώνοντάς τον άγρια πολλές φορές στο στήθος.

Στη συνέχεια ο δολοφόνος αρχίζει να απομακρύνεται, ενώ όταν η φίλη του Κάρσον τον πλησιάζει, τότε αυτός τη φτύνει και αφού κλωτσάει το άψυχο σώμα του 32χρονου εξαφανίζεται.

Στο βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη φονική επίθεση, φαίνεται και μία γυναίκα, η οποία σπεύδει στη φίλη του Κάρσον λέγοντάς της: «Πήγανε και φρόντισε τον, καλώ 911».

Σύμφωνα με την αστυνομία η γυναίκα αυτή φαίνεται να γνώριζε τον δράστη.

Η φονική επίθεση έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, στη λεωφόρο Lafayette Avenue, λίγα τετράγωνα μακριά από τον σιδηροδρομικό σταθμό Bedford-Nostrand στη Νέα Υόρκη, όπου το ζευγάρι είχε κατέβει από το μετρό επιστρέφοντας από έναν γάμο, δήλωσαν οι αστυνομικοί.

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης δεν είχαν γίνει συλλήψεις για το αποτρόπαιο έγκλημα, ωστόσο ο δράστης καταζητείται.

Πηγή: protothema.gr

