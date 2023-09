Οπαδός επιχείρησε να μπει σε γήπεδο με αλιγάτορα (vid)

Ένα περιστατικό που δυσκολεύεται να το χωρέσει ανθρώπινος νους σημειώθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε αγώνα μπέιζμπολ, στην πόλη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια.

Στην αναμέτρηση των Feliz Filadelfia με τους Pirates, ένας οπαδός επιχείρησε να μπει στο γήπεδο με το... κατοικίδιό του, αλλά οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου έντρομοι του εξήγησαν πως αυτό δεν γίνεται.

Κι αυτό γιατί το ζώο ήταν ένας αλιγάτορας!

Ο Τζόι Χένεϊ έχει λατρεία για τα ερπετά και σε δηλώσεις του αργότερα εξήγησε πως η Χάλι είναι ζώο συναισθηματικής υποστήριξης. Την πάει συνέχεια βόλτες με το λουρί της και τον βοηθάει στη μάχη που δίνει με την κατάθλιψη.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τα χάδια που της κάνει χωρίς ίχνος φόβου!

Joie Henney took Wally the alligator to the home of the Philadelphia Phillies ahead of their game against Pittsburgh on Wednesday, much to the surprise of onlookers⚾



However, the 'emotional support' alligator was denied entry into the baseball stadium🐊https://t.co/DXWgiL1q3q pic.twitter.com/lgxznNELat