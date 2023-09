Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το νέο τραγούδι με Lady Gaga και Stevie Wonder (vid)

Oι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το “Sweet Sounds Of Heaven” στο οποίο συμμετέχουν οι Lady Gaga στα φωνητικά και ο Stevie Wonder στο πιάνο.

Είναι το δεύτερο single από το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ τους “Hackney Diamonds”, ενώ πριν από λίγες ημέρες παρουσίασαν το τραγούδι “Angry” μαζί με το βιντεοκλίπ.

Ο Μικ Τζάγκερ, είπε για τη συνεργασία με τη Lady Gaga: “Είναι μια πραγματικά σπουδαία τραγουδίστρια και δεν την είχα ακούσει ποτέ πριν να τραγουδάει με τέτοιο τρόπο. Οχι ακριβώς. Το γράψαμε ζωντανά στο στούντο και ήταν μια υπέροχη εμπειρία, μόλις μπήκε στο δωμάτιο και άνοιξε και είδε τα κομμάτια της και το ένιωσε τον τρόπο της και στη συνέχεια απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση“.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε μεταξύ των Los Angels, Λονδίνου, & Μπαχάμες, και έχει γραφτεί από τους Mick Jagger & Keith Richards.

Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν τελευταία φορά στούντιο άλμπουμ το 2016, μια συλλογή από blues διασκευές με τίτλο “Blue & Lonesome”. Το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με πρωτότυπο υλικό ήταν το “A Bigger Bang” το 2005. Επίσης, είναι η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά μετά το θάνατο του ντράμερ τους, Τσάρλι Γουότς.

Ο νέος δίσκος περιλαμβάνει 12 τραγούδια, τα οποία έγραψαν οι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, εκτός από τρία κομμάτια στα οποία συμμετείχε στη δημιουργία τους και ο Αμερικανός συνθέτης, τραγουδιστής, κιθαρίστας και θρυλικός παραγωγός Andrew Watt, που έχει δουλέψει με Post Malone, Ίγκι Ποπ και Έλτον Τζον. Ανάμεσα στα τραγούδια του δίσκου υπάρχουν δύο στα οποία είχαν δουλέψει με τον Τσάρλι Γουότς.

Το “Hackney Diamonds” αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Οκτωβρίου.

To tracklist του άλμπουμ “Hackney Diamonds”

‘Angry’

‘Get Close’

‘Depending On You’

‘Bite My Head Off’

‘Whole Wide World’

‘Dreamy Skies’

‘Mess It Up’

‘Live By The Sword’

‘Driving Me Too Hard’

‘Tell Me Straight

‘Sweet Sound Of Heaven’

‘Rolling Stone Blues’

Πηγή: news247.gr