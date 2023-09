Χαμός στη Βρετανία: 16χρονος έκοψε με αλυσοπρίονο το «Δέντρο του Ρομπέν των Δασών» ηλικίας 300 ετών

Η καταστροφή του δέντρου προκάλεσε αντιδράσεις ενώ η αστυνομία έκανε λόγο για εσκεμμένο βανδαλισμό. Η συκομουριά αυτή, δίπλα στο τείχος του Αδριανού, πιστεύεται ότι ήταν ηλικίας περίπου 300 ετών και ήταν ένα από τα πλέον πολυφωτογραφημένα δένδρα του πάρκου.

Οι Friends of the Earth και το RSPB England χαρακτήρισαν «σπαρακτική» την καταστροφή του δέντρου. Σημειώνεται ότι το δέντρο έγινε διάσημο από τον ηθοποιό Κέβιν Κόστνερ στην ταινία «Ρομπέν των Δασών» το 1991 και είχε ψηφιστεί «δένδρο της χρονιάς» το 2016.

Ο 16χρονος που συνελήφθη με την υποψία ότι προκάλεσε εγκληματική ζημιά σε σχέση με την κοπή του δέντρου, τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ της Πέμπτης και βοηθά τους αστυνομικούς στις έρευνές τους, δήλωσε η αστυνομία της Northumbria.

By chainsaw or by inaction, we are failing nature. Not always as visibly as this, but this poor stump is a devastating metaphor for the State of Nature in UK. Heartbreaking.



Disconnection is a disease.



God help whoever did this.



As it regenerates, let’s see if we can too pic.twitter.com/qdPT75o1xl