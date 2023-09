UFO στο Μεξικό: Στο «φως» βίντεο από μελέτες σε λείψανα «εξωγήινης προέλευσης» - Οργή επιστημόνων

Για τον Jaime Maussan, έναν Μεξικανό δημοσιογράφο και επί χρόνια λάτρη της εξωγήινης ζωής, αποτελούν μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλά, για πολλούς επιστήμονες πρόκειται για ένα ήδη διαψευσμένο -ίσως εγκληματικό- τέχνασμα.

Τα δύο πτώματα μεταφέρθηκαν, μέσα σε κλειστά κουτιά με γυαλί από πάνω, στο γραφείο του δημοσιογράφου Maussan. Εκεί είχε αποκλειστική πρόσβαση την Παρασκευή το πρακτορείο Reuters -που έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο.

«Το πιο σημαντικό πράγμα που έχει συμβεί στην ανθρωπότητα»

Όλοι μαζεύτηκαν γύρω τους για να μπορέσουν να δουν καλύτερα. Τα πτώματα έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους ανθρώπους: δύο μάτια, ένα στόμα, δύο χέρια, δύο πόδια. Ο Maussan ισχυρίζεται ότι βρέθηκαν γύρω στο 2017 στο Περού, κοντά στις προκολομβιανές γραμμές Nazca.

Λέει ότι μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε είναι γνωστό στη Γη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ακροαματική διαδικασία, μοιράστηκε αποτελέσματα επιστημονικών αναλύσεων και μελετών που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι τα σώματα είναι ηλικίας περίπου 1.000 ετών και δεν σχετίζονται με κανένα γνωστό γήινο είδος.

Ένα από αυτά, που περιγράφεται από τον Maussan ως θηλυκό, διαπιστώθηκε ότι είχε αυγά στο εσωτερικό του, είπε.

«Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει συμβεί στην ανθρωπότητα», δήλωσε ο 70χρονος Maussan που έχει βάλει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους σχετικά με τα ευρήματα.

Οι αντιδράσεις



Η Elsa Tomasto-Cagigao, μια καταξιωμένη περουβιανή βιο-ανθρωπολόγος, δηλώνει εκνευρισμένη που τέτοιου είδους ισχυρισμοί εξακολουθούν να δημοσιοποιούνται, επικαλούμενη παρόμοια υποτιθέμενα ευρήματα που αποδείχθηκαν απάτες.

«Αυτό που έχουμε πει και πριν ισχύει ακόμα, παρουσιάζουν το ίδιο αναμάσημα όπως πάντα και αν υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να το πιστεύουν αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε;», δήλωσε.

«Γρίφος» με τα αποτελέσματα του DNA

Ο Maussan μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην παρουσίασή του τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και της χρονολόγησης με άνθρακα που, όπως είπε, έκανε στα «όντα».

Ένας Μεξικανός επιστήμονας, κατόπιν αιτήματος του Reuters, εξέτασε τα αποτελέσματα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υποδεικνύουν μια φυσιολογική ζωή στη Γη.

Ωστόσο, ο Maussan δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν σχετίζονται άμεσα με τα δύο σώματα που έδειξε στο Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα. Στην πραγματικότητα, είπε, διεξήχθησαν σε ένα εντελώς διαφορετικό σώμα, γνωστό ως Victoria, το οποίο παραμένει στο Περού -αν και στα social media και στην παρουσίαση είπε άλλα.

«Βρέθηκαν στο ίδιο μέρος. Έχουν την ίδια εξωτερική εμφάνιση, είναι τα ίδια», δήλωσε ο Maussan για τη Victoria και τα δύο πτώματα που παρουσίασε στο Μεξικό. Δεν έγιναν εξετάσεις σε αυτά τα δύο πτώματα για να αποφευχθεί η φθορά τους, είπε.

Ο Maussan στο παρελθόν έχει προβεί σε ισχυρισμούς σχετικά με άλλα λείψανα που έχουν επικριθεί ευρέως. Το 2017 συμμετείχε σε ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ για άλλα λείψανα που βρέθηκαν κοντά στις γραμμές Νάζκα, για το οποίο ειδικοί όπως η Tomasto-Cagigao και ο παλαιοντολόγος Rodolfo Salas-Gismondi είπαν ότι φαινόταν να παρουσιάζει ψεύτικες μούμιες.

Τώρα, έχει εξοργίσει τους περουβιανούς αξιωματούχους.

Η υπουργός Πολιτισμού του Περού Leslie Urteaga διερωτήθηκε πώς τα δείγματα, τα οποία, όπως είπε, ήταν προϊσπανικά αντικείμενα, έφυγαν από το Περού και λέει ότι έχει κατατεθεί ποινική μήνυση.

«Δεν ανησυχώ. Δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα παράνομο», δήλωσε ο Maussan. Το πώς έφτασαν τα πτώματα στο Μεξικό είναι ένα ερώτημα που λέει ότι δεν μπορεί να απαντήσει...

Ο Jose de Jesus Zalce Benitez, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Επιστημών Υγείας του Υπουργείου Ναυτιλίας, συμμετείχε στην ακρόαση στο Κογκρέσο, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς του Maussan: «Με βάση τις εξετάσεις DNA, οι οποίες συγκρίθηκαν με περισσότερα από ένα εκατομμύριο είδη... δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι είναι γνωστό ή περιγράφεται μέχρι αυτή τη στιγμή από την επιστήμη ή από την ανθρώπινη γνώση», είπε.

Η Julieta Fierro, επιστήμονας στο Ινστιτούτο Αστρονομίας του Εθνικού Ανεξάρτητου Πανεπιστημίου του Μεξικού (UNAM), η οποία εξέτασε τα αποτελέσματα των δοκιμών του Maussan για το Reuters, βλέπει πολύ λιγότερο μυστήριο στα δεδομένα.

Είπε ότι η παρουσία του άνθρακα-14 στις μελέτες που έγιναν από το UNAM αποδεικνύει ότι τα δείγματα αφορούσαν ιστούς εγκεφάλου και δέρματος από διαφορετικές μούμιες που πέθαναν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Σε άλλους πλανήτες, η ποσότητα του άνθρακα-14 στην ατμόσφαιρά τους δεν θα ήταν απαραίτητα η ίδια με εκείνη της Γης, είπε.

Συνολικά, τα αποτελέσματα «δεν δείχνουν κάτι μυστηριώδες που θα μπορούσε να υποδεικνύει ζωικές ενώσεις που δεν υπάρχουν στη Γη», κατέληξε η Fierro.

Πηγή: ethnos.gr

Mexican doctors carried out several laboratory studies on the remains of alleged non-human beings, which were recently presented at a UFO hearing in Mexico's congress https://t.co/EgMtWPpyiO pic.twitter.com/KwnffaOEYU