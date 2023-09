Τουρίστρια πλήρωσε 200 ευρώ για αστακό σε εστιατόριο και μετά τον… απελευθέρωσε (vid)

«Ήρθε στο εστιατόριό μας και αμέσως εξεπλάγη με το ενυδρείο που έχουμε στην είσοδο», δήλωσε ο Αντόνιο Φασολίνο, που μαζί με τον αδελφό του, Τζιανλούκα, είναι οι ιδιοκτήτες του καταστήματος.

Η συγκεκριμένη τουρίστρια ρώτησε τον ιδιοκτήτη αν θα μπορούσε να απελευθερώσει τον αστακό στη θάλασσα, με εκείνον να θεωρεί αρχικά πως η ίδια αστειεύεται. «Στην αρχή πίστευα ότι μου κάνει πλάκα, αλλά αργότερα κατάλαβα πως σοβαρολογούσε. Έτσι της απάντησα “κανένα πρόβλημα”».

Ο Φασολίνο αφού ζύγισε τον αστακό στην κουζίνα, είπε στην τουρίστρια πως κόστιζε 200 ευρώ, τα οποία συμφώνησε αμέσως να πληρώσει το υψηλό τίμημα για την απελευθέρωσή του. Έτσι, στην περίπτωσή της, το προσωπικό του εστιατορίου, πήγε στην πελάτισσα τον αστακό ζωντανό, μέσα σε έναν κουβά.

Πράγματι λοιπόν, η τουρίστρια κατευθύνθηκε προς την προβλήτα και όπως φαίνεται στο βίντεο που τράβηξε ο σύζυγός της, χάιδεψε τον αστακό προτού τον απελευθερώσει στα νερά του κόλπου Αράντσι στη βόρεια Σαρδηνία.

«Ήθελε να κάνει μια καλή πράξη», είπε για την τουρίστρια από την Ελβετία ο Φαζολίνο. «Έδειχνε πολύ συγκινημένη και στη συνέχεια με αγκάλιασε».

Πηγή: enikos.gr

