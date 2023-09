Η κατάντια της ανθρωπότητας: Βασάνιζαν ταύρο στην Ισπανία ανάβοντας φωτιά στα κέρατά του (vid)

Το κλιπ που αναδημοσίευσαν διεθνή ΜΜΕ και έχει προκαλέσει κατακραυγή δείχνει το άτυχο ζώο με αναμμένες φωτιές στα κέρατά του να οδηγείται δεμένο με σχοινί σε δρόμο της Βαλένθια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, πρόκειται για ένα «έθιμο» που ονομάζεται «toro embolado» και απαντάται στη Βαλένθια και τη νότια Καταλονία. Σε αυτήν την «εορταστική δραστηριότητα» (όπως θεωρούν ορισμένοι ντόπιοι το «toro embolado») μπάλες με εύφλεκτο υλικό ή πυρσοί δένονται στα κέρατα του ζώου, το οποίο κατόπιν αφήνεται ελεύθερο στον δρόμο με τους συμμετέχοντες να προσπαθούν να το αποφύγουν.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η PETA ο τρομοκρατημένος ταύρος εμφανίζεται να ανεβοκατεβάζει με δύναμη το κεφάλι του προσπαθώντας να σβήσει τις φωτιές στα κέρατά του, ενώ στη συνέχεια πέφτει πάνω σε ένα δέντρο με το κεφάλι, και εμφανίζεται να σφηνώνει εκεί.

Στη συνέχεια, ένας νεαρός άνδρας τον πιάνει από την ουρά και αρχίζει να τον τραβάει για να «ξεκολλήσει».

Οι ντόπιοι συνεχίζουν έπειτα να σέρνουν το άτυχο πλάσμα στον δρόμο, ενώ παρακολουθούν δεκάδες θεατές.

«Δείτε πόσο τρομοκρατημένος είναι ο ταύρος. Αυτή η αποτρόπαια παράδοση δεν είναι παρά αδικαιολόγητη βία και πρέπει να απαγορευτεί», γράφει η PETA στην ανάρτησή της.

Αντίστοιχα πλάνα δημοσίευσε στον λογαριασμό του το κόμμα PACMA που εστιάζει στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, κάνοντας λόγο για «εθνική ντροπή».

«Αυτός ο ταύρος ήταν σε κατάσταση σοκ κατά τη διάρκεια του δημοφιλούς φεστιβάλ του Puzol στις 7 Σεπτεμβρίου. Όταν βγήκε από το στάβλο ήταν ζαλισμένος και παραπατούσε, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, όπου ήταν παρόντες και ανήλικοι. Επιπλέον, ανάγκασαν τον ταύρο να κουνηθεί τραβώντας τον από την ουρά. Δεν μπορούμε πια να αφήνουμε να επαναλαμβάνεται αυτή η κακοποίηση στις πόλεις μας», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Πηγή: protothema.gr

