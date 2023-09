Όλα τα είχαμε, αυτό έλειπε: Τι είναι το κόκκινο «μυρμήγκι της φωτιάς» που έφτασε στην Ευρώπη

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα του CNN, το συγκεκριμένο μυρμήγκι, το οποίο έχει την επιστημονική ονομασία Solenopsis invicta, είναι ενδημικό στη Νότια Αμερική, αλλά έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το Μεξικό, την Καραϊβική, την Κίνα και την Αυστραλία κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα.

Αυτά τα έντομα μπορεί να είναι επιθετικά όταν ενοχλούνται και μπορούν να καταφέρουν ένα επώδυνο τσίμπημα, το οποίο είναι ερεθιστικό για το δέρμα και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Το μυρμήγκι μπορεί επίσης να βλάψει τις καλλιέργειες και τα τοπικά οικοσυστήματα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι εντόπισαν 88 φωλιές κόκκινων μυρμηγκιών της φωτιάς σε έκταση 5 εκταρίων κοντά στις Συρακούσες στη Σικελία της Ιταλίας.

«Το S. invicta είναι ένα από τα χειρότερα χωροκατακτητικά είδη. Μπορεί να εξαπλωθεί ανησυχητικά γρήγορα,» δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Mattia Menchetti, ερευνητής στο Ινστιτούτο Εξελικτικής Βιολογίας στην Ισπανία.

«Γνωρίζαμε ότι αυτή η μέρα θα έρθει»

«Η εύρεση αυτού του είδους στην Ιταλία ήταν μια μεγάλη έκπληξη, αλλά γνωρίζαμε ότι αυτή η μέρα θα έρθει», δήλωσε ο Menchetti.

Ενώ τα κόκκινα μυρμήγκια της φωτιάς είχαν ανακαλυφθεί σε εισαγόμενα προϊόντα στην Ισπανία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία, η ύπαρξη καμίας αποικίας δεν είχε επιβεβαιωθεί ποτέ πριν από αυτή τη μελέτη, δήλωσαν οι συγγραφείς.

Δεν ήταν σαφές πώς ή πότε τα μυρμήγκια της φωτιάς έφτασαν εκεί. Οι ερευνητές πίσω από τη μελέτη πιστεύουν ότι τα έντομα πρέπει να έφτασαν σε ένα σημείο διέλευσης με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως το λιμάνι της πόλης. Οι κάτοικοι της περιοχής είπαν στους επιστήμονες ότι τα τσιμπήματα των μυρμηγκιών είχαν αυξηθεί από το 2019.

Η γενετική ανάλυση των μυρμηγκιών αποκάλυψε ότι πιθανότατα είχαν εξαπλωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα, όπου το Solenopsis invicta είναι επίσης χωροκατακτητικό είδος. Τα μυρμήγκια θα μπορούσαν σύντομα να εξαπλωθούν σε όλη την Ευρώπη, προειδοποίησαν οι ερευνητές, καθώς το 7% της ηπείρου - συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αστικών περιοχών όπως η Βαρκελώνη, η Ρώμη, το Λονδίνο και το Παρίσι - έχει κλίμα κατάλληλο για το είδος, σύμφωνα με ένα μοντέλο που συγκροτήθηκε από τους συγγραφείς της μελέτης.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology.

Οι κίνδυνοι από την «εισβολή» των κόκκινων μυρμηγκιών της φωτιάς



Τα χωροκατακτητικά είδη κοστίζουν στον κόσμο τουλάχιστον 423 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, καθώς οδηγούν σε εξαφανίσεις φυτών και ζώων, απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια και επιδεινώνουν περιβαλλοντικές καταστροφές σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.

Μια ανάρτηση στη Βρετανία εντείνει τις ανησυχίες. Στην ομάδα Gardening Hints and Tips (Συμβουλές και συμβουλές για την κηπουρική) του Facebook αναφέρεται: «Τα εντόμα είναι πολύ επικίνδυνα: Έχω πολλά κόκκινα/πορτοκαλί μυρμήγκια που ζουν στο γκαζόν μου. Μοιάζει σαν να έχω τυφλοπόντικες, αλλά είναι μυρμηγκοφωλιές. Ξέρει κανείς πώς να τα ξεφορτωθώ. Στο Τσέσαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου».

Μια άλλη ανάρτηση, από τις 3 Αυγούστου, περιείχε κοντινές εικόνες φτερωτών κόκκινων μυρμηγκιών.

Η ανάρτηση έγραφε: «Μπορεί να αναγνωριστεί αυτό το φτερωτό κόκκινο μυρμήγκι, παρακαλώ;»

«Οι πολίτες μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο», δήλωσε ο Mattia Menchetti, σύμφωνα με την Daily Mail. «Ελπίζουμε ότι, με τη βοήθειά τους θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε όλες τις πιθανές περιοχές που έχουν εισβάλει» .

