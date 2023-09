Οταν ο Μπιλ Γκέιτς πήγε στο γραφείο του Ελον Μασκ και έγινε... το «έλα να δεις»

Ο Μασκ χλεύασε δημοσίως το 2022 μέσω της πλατφόρμας Χ -πρώην Twitter – τον Γκέιτς επειδή ο τελευταίος είχε βάλει στοίχημα μισού δισ. δολαρίων για την πτώση της μετοχής της Tesla «ενώ ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει τη δράση για την κλιματική αλλαγή».

Στη βιογραφία του Μασκ που θα δημοσιευτεί αύριο Τρίτη στις ΗΠΑ ο συγγραφέας Γουόλτερ Άιζακσον αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 ο Γκέιτς μίλησε στον Μασκ και του είπε ότι ήθελε «να έλθει να τον δει για να μιλήσουν για φιλανθρωπικές δράσεις και το κλίμα».

Η συνάντηση του Μασκ με τον Γκέιτς

Μασκ και Γκέιτς συναντήθηκαν στο εργοστάσιο του πλουσιότερου ανθρώπου του πλανήτη στο Texas, όπου ο ιδιοκτήτης της SpaceX του επιτέθηκε για την απόφασή του να κάνει short position μισού δις. δολαρίων εναντίον της Tesla . Το «σορτάρισμα», όπως λέγεται στα ελληνικά, σημαίνει ότι κάποιος πουλά μετοχές , που είχε “δανειστεί” από άλλους για να τις αγοράσει ξανά αργότερα σε χαμηλότερη τιμή, ουσιαστικά στοιχηματίζοντας ότι θα πέσει η αξία των μετοχών και όταν τις παίρνει πίσω, τις επιστρέφει στον ιδιοκτήτη τους και κρατά τη διαφορά.

Ο Γκέιτς ζήτησε συγνώμη για την κίνησή του – που του κόστισε τελικά ενάμιση δισ. δολάρια -, αλλά όπως είπε ο ίδιος στον Άιζακσον, ο Μασκ ήταν ακόμη πυρ και μανία κι έγινε «πολύ κακός» απέναντί του. «Αλλά είναι σούπερ κακός σε τόσο πολλούς, που δεν μπορείς να το πάρεις πολύ στα σοβαρά», είπε ο Γκέιτς στον συγγραφέα.

«Διαγωνισμός μέτρησης μήκους… μορίων»

Όταν είχε πάει ο Γκέιτς στις 9 Μαρτίου του 2022 στο εργοστάσιο, ο Μασκ τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις, και ο ιδρυτής της Microsoft εντυπωσιάστηκε, αλλά οι δυό τους είχαν ακόμη πολλά να κουβεντιάσουν.

Όταν ο Άιζακσον στρίμωξε τον Γκέιτς γιατί σορτάρισε κατά της μετοχής της Tesla, εκείνος απάντησε ότι θεώρησε πως θα μπορούσε να κερδίσει χρήματα με την κίνηση αυτή , που ο Μασκ χαρακτήρισε «εξωγήινη». «Πώς μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι παθιασμένος με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και μετά να κάνει κάτι που μειώνει τις επενδύσεις σε μια εταιρεία [Tesla], που κάνει τα περισσότερα γι’ αυτό το σκοπό;», ρώτησε ο Μασκ τον Άιζακσον λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Γκέιτς.«Είναι σκέτη υποκρισία. Γιατί να βγάλει κανείς χρήματα με την αποτυχία μιας βιώσιμης εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων»;

Η πρώην φίλη του Μασκ και μητέρα τριών από τα παιδιά του, η Grimes, είπε ότι το περιστατικό της θύμισε «λίγο έναν διαγωνισμό μέτρησης μήκους του πέους».

Είχε προηγηθεί ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω των social media μεταξύ Μασκ και Γκέιτς, που διέρρευσε τον Απρίλιο του 2022 και ο Μασκ επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά της στο Twitter – νυν Χ.

Λίγες μέρες αργότερα, τον ίδιο μήνα, ο Μασκ πέταξε «μπηχτή» για το βάρος του Γκέιτς στο Twitter προτού τελικά ανακοινώσει ότι «αφήνει πίσω» το όλο θέμα.

Πηγή: iefimerida.gr



So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.



Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd