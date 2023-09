Εκατόμβη θυμάτων στο Μαρόκο από τα 7 Ρίχτερ – Ξεπερνούν τους 800 οι νεκροί – Σπαρακτικά βίντεο στα social media

Ο ισχυρότερος σεισμό που έχει πλήξει μέχρι σήμερα τη χώρα έγινε αισθητός ακόμα και στα νότια της Πορτογαλίας και της Ισπανίας

Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από το ισχυρότατο σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το Μαρόκο αργά το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 820 ενώ η μαύρη λίστα αναμένεται να μεγαλώσει πολύ περισσότερο καθώς εκατοντάδες άνθρωποι είναι θαμμένοι κάτω από τα σιντρίμια.

#المغرب 🇲🇦

#صباح هذا اليوم

زلزال عنيف بقوة 6,8 درجات على مقياس ريختر يضرب المغرب دمار وقتلى وجرحى بالعشرات.

اللهم ان نسألك اللطف pic.twitter.com/JLolphq2cv — sara hassan🇱🇧🇱🇧💚💚 (@liban0987) September 9, 2023

Ραγίζει καρδιές το βίντεο ενός διασώστη – ή του πατέρα - που μιλάει σε αγοράκι που είναι θαμμένο κάτω από το σπίτι του, προσπαθώντας να το ηρεμήσει.Την ίδια ώρα οι τραυματίες ξεπερνούν τους 300. Τα 7 Ρίχτερ χτύπησαν στη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας (11 το βράδυ στο Μαρόκο) την ωρα που πολλοί άνθρωποι, ολόκληρες οικογένειες ήταν μέσα στα σπίτια τους.Πηγή: skai.gr