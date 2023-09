Άγρια επίθεση στη Νέα Υόρκη: Άνδρας χτυπά με μπαστούνι 60χρονη γυναίκα πάνω από 50 φορές (vid)

Η επίθεση συνέβη την Παρασκευή λίγο πριν από τις 3:30 π.μ. όταν η γυναίκα περπατούσε στο σταθμό West 116 Street και Lenox Avenue, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας της Νέας Υόρκης στην εφημερίδα The Post.

Το σοκαριστικό βίντεο διάρκειας δύο λεπτών δείχνει τον άγνωστο άνδρα να επιτίθεται στη γυναίκα με μια ομπρέλα και τη γυναίκα να προσπαθεί να τον αποκρούσει με το μπαστούνι της. Ο ύποπτος κατάφερε να αρπάξει το μπαστούνι της γυναίκας καθώς εκείνη έπεσε στο έδαφος ουρλιάζοντας.

Στη συνέχεια ο άνδρας χτύπησε τη γυναίκα με το δικό της μπαστούνι περισσότερες από 50 φορές στο κεφάλι, το στομάχι, το πόδι, τα χέρια, την πλάτη και τα χέρια τόσο δυνατά που το ξύλινο εργαλείο διαλύθηκε.

Η γυναίκα, η οποία είχε χτυπηθεί στην πλάτη μέχρι εκείνη τη στιγμή, κατάφερε να αρπάξει ό,τι είχε απομείνει από το μπαστούνι της μακριά από τον διαταραγμένο άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια άρχισε να χτυπάει το κεφάλι της αρκετές φορές με τη γροθιά του.

Η γυναίκα παρέμεινε ακίνητη στο έδαφος για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι που ο ύποπτος στη συνέχεια την κλώτσησε αρκετές ακόμη φορές πριν το βίντεο κοπεί.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανταποκρίθηκε στο τηλεφώνημα στο 911 για επίθεση περίπου στις 3:30 π.μ., δήλωσαν πηγές στη New York Post, αλλά κατά τη διάρκεια του βίντεο με τον ξυλοδαρμό κανένας εργαζόμενος της MTA, αστυνομικός ή επιβάτης του μετρό δεν παρεμβαίνει ή προσπαθεί να σταματήσει τον ξυλοδαρμό.

Πηγές της αστυνομίας της Νέας Υόρκης δήλωσαν επίσης ότι η 60χρονη γυναίκα δεν γνώριζε τον ύποπτο. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου τώρα θεωρείται ότι η κατάστασή της είναι σταθερή.

Ο άγνωστος ύποπτος διέφυγε από τη σκηνή πριν φτάσει η αστυνομία. Δεν είναι σαφές πώς ξεκίνησε ο καυγάς μεταξύ των δύο.

Δεν υπήρξαν αναφορές για σύλληψη το βράδυ της Δευτέρας και η έρευνα συνεχίζεται, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ethnos.gr

This poor woman was beaten by a homeless man within a subway station for an entire two minutes with no intervention. The stuff of nightmares.



pic.twitter.com/fbm3wnV5yT