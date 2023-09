Οι Aerosmith λένε «αντίο» στις περιοδείες με 40 συναυλίες

Ύστερα από 50 χρόνια, οι Aerosmith αποφάσισαν να… αποσυρθούν. Και το κάνουν με μια περιοδεία σε όλη την Αμερική.

Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα ξεκίνησε την αποχαιρετιστήρια συναυλία του «Peace Out» στο Wells Fargo Center στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, το περασμένο Σάββατο. Οι Aerosmith, εκτός από τις ΗΠΑ, θα εμφανιστούν και στον Καναδά.

Οι Στιβ Τάιλερ, Τζο Πέρι, Τομ Χάμιλτον και Μπραντ Γουίτφορντ, οι Aerosmith δηλαδή, κάνουν περιοδείες για περισσότερα από 50 χρόνια. Στη συναυλία του Σαββάτου (02.09.2023) ερμήνευσαν 18 τραγούδια σε διάστημα δύο ωρών.

Η λίστα περιελάμβανε τις επιτυχίες τους «Dream On», «Rag Doll», «Back in the Saddle», «Love in an Elevator», «Adam’s Apple», «Janie’s Got a Gun», «Cryin’», «Seasons of Winter», «Rats in the Cellar», «Walk This Way» και «I Don’t Want To Miss A Thing».

Οι Black Crowes που άνοιξαν συναυλία των Aerosmith στην ίδια πόλη το 1990 -ήταν ειδικοί προσκεκλημένοι στη συναυλία του Σαββάτου, ερμηνεύοντας για περίπου 45 λεπτά τις δικές τους επιτυχίες, μεταξύ άλλων το «She Talks to Angels».

