Η Interpol ενεργοποίησε «μαύρο συναγερμό» για νεκρό αγόρι που βρέθηκε τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο στον Δούναβη

Όπως αναφέρει η DailyMail, οι Αρχές στη Γερμανία εντόπισαν στον πάτο του ποταμού Δούναβη τη σορό ενός αγοριού τυλιγμένη σε αλουμινόχαρτο, κάτω από μια μεγάλη πλάκα. Φαίνεται πως ο δράστης ή οι δράστες αυτού του ειδεχθούς εγκλήματος, έβαλαν την πλάκα πάνω από το πτώμα του παιδιού ώστε να το πιέσουν να βυθιστεί.

Η μακάβρια ανακάλυψη της γερμανικής αστυνομίας έγινε τον περασμένο Μάιο στη Βαυαρία και η υπόθεση έφτασε μέχρι τα γραφεία της Interpol, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα μια τρισδιάτατη απεικόνιση του νεκρού αγοριού και εξέδωσε «μαύρο συναγερμό», μια διεθνή ειδοποίηση ώστε να βρει περισσότερα στοιχεία και να ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης θρίλερ.

Το αγόρι εκτιμάται ότι ήταν 5 με 6 ετών την ημέρα του θανάτου του, είχε ύψος 1,10 μέτρα, ζύγιζε 15 κιλά, είχε καστανά μαλλιά και ομάδα αίματος 0 (μηδέν). Δεν είναι γνωστό πόσο καιρό ήταν η σορός του στον πάτο του ποταμού Δούναβη, με τις γερμανικές Αρχές να προσφέρουν 10.000 ευρώ σε όποιον δώσει «πολύτιμες» πληροφορίες.

Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι το παιδί μπορεί να έπεσε μέχρι και θύμα εμπορίας ανθρώπων, καθώς φαίνεται ότι πέρασε χρόνο εκτός Γερμανίας. Όλες οι χώρες – μέλη της Interpol, 195 στο σύνολό τους, αναμένεται να συμμετάσχουν στην έρευνα για να ρίξουν φως στην υπόθεση του νεκρού παιδιού του Δούναβη και να γίνει σαφές «αν έπεσε θύμα εμπορίας, απαγωγής ή βίας», όπως δήλωσε ο Γ.Γ. της διεθνούς αστυνομίας, Γιούργκεν Στοκ.

Ο ποταμός Δούναβης

«Κάποιος, κάπου ξέρει κάτι για αυτό το αγόρι», είπε μεταξύ άλλων ο Γιούργκεν Στοκ και κάλεσε να επικοινωνήσουν με την Interpol και τις γερμανικές Αρχές «όσοι μπορεί να θυμούνται ένα εξαφανισμένο παιδί, του οποίου τα χαρακτηριστικά και η εξαφάνιση υποδεικνύουν πιθανή σύνδεση με αυτή την υπόθεση».

Do you know this boy?

German police and INTERPOL are asking for the public’s help in identifying a deceased boy and to determine the suspicious circumstances surrounding his death.#IdentifyMehttps://t.co/C3tR6mJHAh