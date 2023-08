Νεκρή σε τροχαίο η πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Αλεξάντρα Πολ – Σώθηκε το μωρό της

Το τροχαίο φέρεται να προκάλεσε ένα φορτηγό, το οποίο και παρέσυρε τα 7 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Πολ και τρεις ακόμη ανθρώπους να τραυματίζονται και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Στο αυτοκίνητο της πρωταθλήτριας του καλλιτεχνικού πατινάζ δε, βρισκόταν στο πίσω κάθισμα και ο μόλις 10 μηνών γιος της, ο οποίος και ανασύρθηκε χωρίς κάποιο σοβαρό τραυματισμό, επιζώντας από το τροχαίο που στοίχησε τη ζωή της μητέρας του.

It is with a heavy heart that Skate Canada announces the sudden passing of a cherished member of our skating community, Alexandra Paul.



Our thoughts are with Alexandra's family, friends, and everyone who was fortunate enough to know her 🙏 https://t.co/odyqnPVCSW