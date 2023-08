Επεισόδια στην Κύπρο: Προκαλεί Τουρκοκύπριος δήμαρχος – «Αν δεν φύγουν τα οχήματά σας, θα τα συντρίψουμε»

Μιλώντας στη Yeni Safak, ο Μπουλέντ Μπεμπέκ περιέγραψε από τη μεριά του όλα όσα ειπώθηκαν με τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Πράσινη Γραμμή της Κύπρου, πριν αναλάβουν δράση οι μπουλντόζες των Τουρκοκυπρίων και ξεσπάσουν τα επεισόδια, από τα οποία τραυματίστηκαν 3 μέλη της δύναμης του ΟΗΕ.

«Στις 17 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, η ομάδα οδοποιίας μας έφτασε στο σημείο. Μπήκαμε στην ενδιάμεση ζώνη. Δεν είχαμε πολλά προβλήματα εκείνη την ημέρα. Μόνο η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ είχε αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας. Το επόμενο πρωί στις 05:00, πήγαμε στο πιο κρίσιμο σημείο, στην περιοχή Onevler, με 22 οχήματα. Ήμασταν 7 αστυνομικοί, εγώ και οι σωματοφύλακές μου. Οι δυνάμεις του ΟΗΕ ήρθαν με μια ομάδα 40-45 ατόμων» είπε στη Yeni Safak ο Μπουλέντ Μπεμπέκ, ο οποίος φέρεται να διέταξε τις μπουλντόζες «να καθαρίσουν τον δρόμο», παρασέρνοντας τα οχήματα του ΟΗΕ.

«Πιθανότατα νόμιζαν ότι θα φοβηθούμε και θα κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αλλά χτίσαμε ένα ανθρώπινο τείχος. Ο υπεύθυνος για όσα έγιναν ήταν ο διοικητής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην περιοχή. Μας είπε απειλητικά: “Πρόεδρε, αυτό είναι ελληνικό έδαφος. Φύγετε αμέσως από αυτό το μέρος”, είπε. Κι εγώ του είπα: “Φύγετε εσείς από εδώ, αυτό είναι τουρκικό έδαφος, αν κάνετε έστω και ένα βήμα, θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο”. Και έμειναν εκεί» πρόσθεσε ο δήμαρχος της κατεχόμενης Περγάμου.

«Η ένταση ξεκίνησε εκείνη την ημέρα. Εμείς απωθήσαμε τις δυνάμεις του ΟΗΕ χρησιμοποιώντας σχετική δύναμη. Δεν υπήρξαν μάχες ή σωματικές επιθέσεις. Είχα κάνει τις προειδοποιήσεις μου από πριν και είχα πει: “Αν αυτά τα οχήματα δεν απομακρυνθούν, θα τα συντρίψω“.

Όταν είδα πως δεν αποχωρούσαν, έδωσα οδηγίες στις δυνάμεις μας και στους χειριστές των σκαπανέων, λέγοντας: “Τα πάντα στο δρόμο θα καθαριστούν, τίποτα δεν θα μείνει από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό τους”.

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν αποστολή να αποτρέψουν την κατασκευή δρόμων ή να θέσουν φράγματα. Είναι παρατηρητές εδώ, η αποστολή της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ είναι να μειώσει τις εντάσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Αλλά αυτοί βρίσκονται υπό τις διαταγές των Ελλήνων. Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της ελληνικής κυβέρνησης. Το παλιό σύστημα έχει πλέον εκλείψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ένα βήμα πίσω, αυτός ο δρόμος θα γίνει. Το Ειρηνευτικό Σώμα το αποδέχτηκε και αυτό. Είμαι ακόμα εδώ, η ένταση έχει χαλαρώσει. Οι εργασίες στο δρόμο συνεχίζονται. Πήραν το μάθημά τους» είπε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος του οικισμού στα Κατεχόμενα.

