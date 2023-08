Ρωσία: Το διαστημόπλοιο Luna-25 συνετρίβη στη Σελήνη, ανακοίνωσε η Roscosmos

Ειδικότερα, η Roscosmos ανακοίνωσε ότι το διαστημόπλοιο Luna-25 συνετρίβη στη Σελήνη έπειτα από περιστροφή σε ανεξέλεγκτη τροχιά. Τελικά, η επιστροφή της Ρωσίας στο φεγγάρι μετά από 47 χρόνια δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Ο ρωσικός πύραυλος Σογιούζ 2,1 εκτοξεύθηκε την Παρασκευή 11 Αυγούστου για να μεταφέρει το διαστημόπλοιο Luna-25 σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή της Ρωσίας στο φεγγάρι μετά από σχεδόν 5 δεκαετίες και στόχος ήταν να συγκεντρώσει δείγματα εδάφους, να τα «αναλύσει» και επίσης να κάνει «μακροπρόθεσμη επιστημονική έρευνα».

Όλα πήγαιναν όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα. Ο πύραυλος απογειώθηκε από το κοσμοδρόμιο Βαστότσνι, 5.500 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, στις 02:10 [σ.σ. ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας] της Παρασκευής 11 Αυγούστου και τα πλάνα μεταδόθηκαν ζωντανά από τη Roscosmos.

Φωτογραφία του κρατήρα Zeeman που τράβηξε το Luna-25 πριν συντριβεί

Μοντέλο του Luna-25, το πραγματικό διαστημόπλοιο είχε μέγεθος μικρού αυτοκινήτου

Ο Σογιούζ 2,1 τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη μέσα σε 5 ημέρες και μετά ξεκίνησε την έρευνά του για να προσεδαφιστεί στο κατάλληλο σημείο στην περιοχή του νότιου πόλου του φεγγαριού τη Δευτέρα.

Όμως, κάτι πήγε στραβά και χάθηκε η επικοινωνία, με τη Roscosmos να ανακοινώνει λιτά ότι επρόκειτο για «μη φυσιολογική κατάσταση».

Φωτογραφία του Luna-25

Η ρωσική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι τελικά το διαστημόπλοιο συνετρίβη στη Σελήνη και ότι θα ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της αποτυχίας της αποστολής της στο φεγγάρι.

«Στις 19 Αυγούστου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, δόθηκε ώθηση στο Luna-25 για να μπει σε τελική ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Σελήνη ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία προσεδάφισης», αναφέρει στο Telegram η Roscosmos.

«Περίπου 14:57 [ώρα Μόσχας] η επικοινωνία με το Luna-25 διεκόπη. Όσες ενέργειες κάναμε για να αποκαταστήσουμε την επαφή και την επικοινωνία με το διαστημόπλοιο δεν απέδωσαν. Ως εκ τούτου, το σκάφος ξέφυγε από την τροχιά του και συνετρίβη στην επιφάνεια της Σελήνης», προσθέτει η Roscosmos μεταξύ άλλων στο Telegram.

‼️ #Luna25: Today at 11:10 UTC, an impulse was given to transfer the spacecraft to a pre-landing orbit. During the operation, an emergency situation occurred, which didn't allow the maneuver to be performed as planned. Currently, the specialists are analyzing the situation. pic.twitter.com/t3P9fOfLCz