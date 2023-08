Συναγερμός στην Καλιφόρνια για τον τυφώνα Χίλαρι: Θα ρίξει το νερό ενός έτους σε λίγες ώρες - Στους δρόμους η Εθνοφρουρά

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, χαρακτήρισε χτες την καταιγίδα «ένα άνευ προηγουμένου ακραίο καιρικό φαινόμενο» σε συνέντευξη Τύπου που έγινε εκτάκτως για να συζητηθεί η ετοιμότητα για της επερχόμενες καταιγίδες.

Ο τυφώνας Χίλαρι, κατηγορίας 4, καθώς βαδίζει προς τις ακτές της Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού με ανέμους ταχύτητας 130 μιλίων/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων. Ο πυρήνας του αναμένεται να περάσει κοντά από τη χερσόνησο το βράδυ του Σαββάτου και στη συνέχεια να εξασθενήσει σε τροπική καταιγίδα καθώς θα διασχίζει τις ΗΠΑ και τη Νότια Καλιφόρνια. Οι νοτιοδυτικές περιοχές προβλέπεται να δουν έντονες βροχοπτώσεις μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας - με τις πιο έντονες συνθήκες την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Τμήματα της Νότιας Καλιφόρνιας και της Νεβάδα θα μπορούσαν να δουν 3 έως 6 ίντσες βροχής και έως και 10 ίντσες σε ορισμένα μέρη, δήλωσε το κέντρο. Αλλού, προβλέπονται ποσότητες από 1 έως 3 ίντσες.

Το NHC προειδοποίησε ότι οι ισχυροί άνεμοι και η βροχή θα αρχίσουν πολύ πριν από την άφιξή του.

«Οι προετοιμασίες για τις επιπτώσεις των πλημμυρών από τις βροχοπτώσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, καθώς οι ισχυρές βροχές θα αυξηθούν μπροστά από το κέντρο το Σάββατο», ανέφερε το κέντρο τυφώνων.

Εν αναμονή της καταιγίδας, οι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για επικίνδυνες οδικές συνθήκες, κατεστραμμένες υποδομές ηλεκτροδότησης και επικίνδυνες συνθήκες πλημμύρας.

Ο κυβερνήτης της Νεβάδα, Τζο Λομπάρντο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι 100 στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα αναπτυχθούν στη νότια Νεβάδα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν σημαντικές πλημμύρες.

Εάν ο Χίλαρι χτυπήσει την Καλιφόρνια θα είναι η πρώτη τροπική καταιγίδα που θα συμβεί στην πολιτεία εδώ και σχεδόν 84 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

Η πολιτεία έχει προετοιμάσει ομάδες διάσωσης νερού, προσωπικό της Εθνικής Φρουράς της Καλιφόρνιας και εξοπλισμό για την καταπολέμηση των πλημμυρών ενόψει της άφιξης του Χίλαρι, ανακοίνωσε την Παρασκευή το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Τα συνεργεία συντήρησης αυτοκινητοδρόμων θα είναι επίσης στελεχωμένα όλο το εικοσιτετράωρο προκειμένου να βοηθήσουν στην ασφάλεια των δρόμων ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη.

Η εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Southern California Edison - η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή - δήλωσε ότι προετοιμάζεται να ανταποκριθεί στις διακοπές αλλά προέτρεψε τους κατοίκους να συγκεντρώσουν προμήθειες, όπως φακούς, εξωτερικούς φορτιστές μπαταριών και παγοκύστες.

