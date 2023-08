Κύπρος: Νέο βίντεο από την επίθεση Τουρκοκυπρίων εναντίον στελεχών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το κλιμάκιο του ΟΗΕ δέχτηκε επίθεση όταν προσπάθησε να παρεμποδίσει μη εξουσιοδοτημένες οικοδομικές εργασίες στην περιοχή Πύλα.

Η επίθεση που δέχτηκε η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στη Κύπρο εντός της νεκρής ζώνης από Τουρκοκυπρίους προκάλεσε έντονη καταδίκη και από τα ηγετικά στελέχη της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic Caucus).

Εν τω μεταξύ, ακόμη ένα βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει όσα διαδραματίστηκαν στη Νεκρή Ζώνη της Κύπρου όταν Τουρκοκύπριοι επιτέθηκαν εναντίον στελεχών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ.

Την επίθεση των Τουρκοκυπρίων στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ καταδικάζει και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «οι απειλές και οι επιθέσεις κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες» και προσθέτει ότι «η ΕΕ καλεί επίσης την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εντολή της αποστολής του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη και να απέχει από ενέργειες που κλιμακώνουν τις εντάσεις».

The United Nations Peacekeeping Force in #Cyprus (#UNFICYP) condemns the assaults against UN #peacekeepers and damage to @UN vehicles by personnel from the Turkish Cypriot side this morning.



Read full statement here: https://t.co/awfxpgY1Et pic.twitter.com/YtK7QW2bbN