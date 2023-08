Τα ουκρανικά drone τρομοκρατούν τη Μόσχα: Ισχυρή έκρηξη κοντά στο Κρεμλίνο (vid)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα ξένα ΜΜΕ, ένα ουκρανικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε ζημιές σε κτίριο στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ρωσίας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε δήλωσή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος νωρίς το πρωί της Παρασκευής και συντρίμμια έπεσαν στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το πρακτορείο NEXTA δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται δίπλα σε ουρανοξύστες της πόλης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος περίπου στις 4 π.μ. τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας) «χρησιμοποιώντας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον αντικειμένων που βρίσκονται στη Μόσχα και την περιοχή της Μόσχας».

«Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αφού εκτέθηκε σε όπλα αεράμυνας, άλλαξε την πορεία πτήσης του και έπεσε πάνω σε ένα μη οικιστικό κτίριο στην περιοχή Krasnopresnenskaya embankment της Μόσχας», ανέφερε το υπουργείο στο Telegram.

❗️ Another drone attack on Moscow#Moscow residents are massively reporting the sounds of an explosion. Moscow Mayor Sobyanin said that a drone was shot down by air defense forces while attempting to fly over Moscow. The wreckage of the UAV fell in the area of Expocenter.



Now… pic.twitter.com/HNlgPTsmGQ