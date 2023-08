Ο τύπος που επένδυσε το 2007 στην οικονομική κρίση και δικαιώθηκε, τώρα πόνταρε 1.6 δισ. σε κραχ της Wall Street

Ο Μάικλ Μπέρι στοιχημάτισε 1,6 δις δολάρια στο κραχ της αμερικανικής οικονομίας, μαθαίνουμε από άρθρα στα οικονομικά sections των μεγαλύτερων αμερικανικών ενημερωτικών ιστοσελίδων.

Από τις ειδήσεις που δεν τους δίνεις σημασία περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο αν εμφανιστούν στο timeline σου, πριν κάνεις την κίνηση με τον αντίχειρα και πας παρακάτω, για να δεις μικροσκοπικά μπικίνι, γυμνασμένους κοιλιακούς και όμορφες παραλίες.

Μέχρι να αρχίσεις να αναρωτιέσαι ποιος είναι ο Μάικλ Μπέρι, πόσα λεφτά έχει και γιατί καλοκαιριάτικα μεταβλήθηκε σε Κασσάνδρα, με το να προβλέπει οικονομικά κραχ.

Αν δεν έχεις γνώσεις του S&P 500 και του NASDAQ 100, δύο εκ των κυριότερων οικονομικών δεικτών στα αμερικανικά χρηματιστήρια, αλλά είσαι φίλος του σινεμά, το όνομα μπορεί κάτι να σου λέει. Ο Μάικλ Μπέρι ήταν ο πρωταγωνιστής της ταινίας «The Big Short: Inside the Doomsday Machine», που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά με τον μάλλον δυσνόητο τίτλο «Το Μεγάλο Σορτάρισμα». Τον Μπέρι τον υποδύθηκε ο Κρίστιαν Μπέιλ.

Πρόβλεψε το κραχ στην αγορά ακινήτων

Αν έχεις δει την ταινία, δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Αν δεν την έχεις δει, μάθε ότι βασίζεται στο ονώμυνο μπεστ-σέλερ του συγγραφέα Μάικλ Λιούις και πραγματεύεται τη μεγάλη οικονομική κρίση στις ΗΠΑ (με αιχμή την αγορά ακινήτων) την περίοδο 2007-10.

Ο Μπέρι, ένας τυχοδιώκτης της οικονομίας και κύριος αναλυτής ενός από τα μεγαλύτερα οικονομικά funds στις ΗΠΑ (το Scion Asset Management) είχε προβλέψει με απόλυτη επιτυχία το κραχ της αγοράς ακινήτων και με σωστές κινήσεις στο χρηματιστήριο (το λεγόμενο «σορτάρισμα», όταν κάποιος βάζει λεφτά στο ότι οι μετοχές θα πέσουν) έβγαλε του κόσμου τα λεφτά.

Από εκείνη την επιτυχία πρόβλεψης του κραχ και μετά, ο Μπέρι έχει γίνει ένα είδος οικονομικού προφήτη. Οι λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αριθμούν πάνω από 1,4 εκατομμύριο followers. Οι οποίοι, φυσικά, δεν νοιάζονται για την προσωπική του ζωή, αλλά για τις «συμβουλές» οικονομικής φύσης που δίνει.

Αν, λοιπόν, ένα τέτοιο πρόσωπο κάνει πρόβλεψη περί κατάρρευσης, και μάλιστα «επενδύει» το 90% (!) του διαχειρίσιμου κεφαλαίου του σ’ αυτό, τότε μάλιστα, είναι είδηση. Ακόμα κι αν διαψευστεί.

Τα δεδομένα είναι απολύτως συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Security Exchange Commission της Γουολ Στριτ, το Scion Asset Management πόνταρε 866 εκ. δολάρια στην κάθετη πτώση του δείκτη S&P 500 κι άλλα 739 εκ. δολάρια σε αντίστοιχη πτώση του NASDAQ 100, ενός δείκτη που περιλαμβάνει μετοχές επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Τα ίδια στοιχεία αποκαλύπτουν ότι τα λεφτά που πονταρίστηκαν στο κραχ αντιστοιχούν στο 91% του συνολικού χαρτοφυλακίου του fund.

Κοινώς, αν αυτό ήταν ένα παιχνίδι πόκερ, θα ήταν αντίστοιχο του «παίζω το σπίτι μου στη χεριά που μου έτυχε». Όλα μέσα, ελάχιστη κάλυψη. Το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή, απ’ αυτό που προτείνουν οι διαχειριστές funds σε όλο τον κόσμο. Να μην ρισκάρεις δηλαδή όλα σου τα λεφτά σε μία κίνηση.

Οι δύο συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες είναι από τους πιο κερδοφόρους από τις αρχές του 2023. Ο S&P 500 έχει κερδίσει 16% της αξίας του και ο NASDAQ 100 πάνω από 38%. Με τη λογική του «ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει», το σορτάρισμα είναι κάτι που θα πρέπει κάποιος να περιμένει, αργά ή γρήγορα. Αλλά ο Μπέρι δεν πόνταρε στο σορτάρισμα, πόνταρε στο κραχ.

Ξέρει κάτι ο Μπέρι; Ο ίδιος δεν έκανε την παραμικρή διευκρίνιση γι’ αυτό. Δεν ανακοίνωσε, μάλιστα, τις κινήσεις του. Το τελευταίο διάστημα έχει πουλήσει μετοχές περιφερειακών αμερικανικών τραπεζών, όπως της First Republic Bank και της Western Alliance, οι οποίες φλέρταραν πριν λίγους μήνες με την απόλυτη κατάρρευση. Αποφάσισε να «βγει», επίσης, από κινέζικες μετοχές που θεωρούνται βαριά χαρτιά, όπως η JD και η Alibaba. Αντίθετα, αποφάσισε να αγοράσει μετοχές εταιρειών που έχουν να κάνουν με τα ταξίδια, τη διασκέδαση και τις υπηρεσίες υγείας (Expedia Group, MGM Resorts, Cigna, Warner Bros Discovery).

Οι κινήσεις και τα λάθη

Όλες αυτές οι κινήσεις του έχουν νόημα. Και τα ποσά που επένδυσε ήταν ένα μικρό ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου. Μέχρι την περασμένη Δευτέρα, που αποφάσισε το all-in στο κραχ της Γουολ Στριτ. Δεν υπάρχει, πάντως, χρονικό περιθώριο. Ο Μπέρι θα «πληρωθεί» αν οι συγκεκριμένοι δείκτες στις ΗΠΑ πέσουν σε συγκεκριμένες χαμηλές τιμές, ουσιαστικά στα τάρταρα.

Πριν τρέξεις να κάνεις τις δικές σου κινήσεις (αν ανήκεις σ’ αυτή τη σπάνια πια ομάδα που έχει μετοχές) ή ανησυχήσεις σοβαρά για ενδεχόμενο κραχ της παγκόσμιας οικονομίας, πρέπει να μάθεις ότι ο Μπέρι δεν βγαίνει πάντα σωστός. Για την ακρίβεια, η τελευταία του μεγάλη πρόβλεψη αποδείχτηκε καταστροφική. Τον Ιανουάριο δημοσίευσε στο Twitter μία και μοναδική λέξη: «Sell» (Πουλήστε). Δεν ξέρουμε ποιοι από τους πολυάριθμους ακολουθούς του ακολούθησαν, όμως όσοι το έκαναν πραγματικά απογοητεύθηκαν. Τον Μάρτιο ο Μπέρι έγραψε «I was wrong to say sell» (έκανα λάθος που είπα πουλήστε).

Όπως και να’ χει, τέτοιες κινήσεις από μόνες τους αρκούν για να ανασηκωθούν κάποια φρύδια στη Γουολ Στριτ. Το αν ο Μπέρι θα δικαιωθεί το επόμενο διάστημα ή θα δημοσιεύσει πάλι ένα απολογητικό tweet, μένει να αποδειχτεί.

Πηγή: intronews.gr