Επιστήμονες ανακατασκεύασαν αριστούργημα των Pink Floyd αναλύοντας την εγκεφαλική δραστηριότητα ασθενών

Ομάδα επιστημόνων κατάφερε να ανακατασκευάσει ένα τραγούδι... αριστούργημα των Pink Floyd μέσω παρακολούθησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας ανθρώπων που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα.

Το τραγούδι που έγινε αντικείμενο μελέτης ήταν το Another Brick in the Wall κι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένα αναγνωρίσιμο κομμάτι αποκωδικοποιήθηκε μέσα από ηχογραφήσεις ηλεκτρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Ο στόχος των επιστημόνων και παράλληλα και η ελπίδα τους είναι να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της φυσικής ομιλίας ασθενών που έχουν δυσκολία στην επικοινωνία λόγω νευρολογικών παθήσεων όπως είναι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή η αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση, με την οποία είχε διαγνωστεί σε νεαρή ηλικία ο Στίβεν Χόκινγκ.

Αν και οι ερευνητές του ίδιου εργαστηρίου είχαν προηγουμένως καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν την ομιλία από εγγραφές εγκεφάλου, «όλες οι προσπάθειες ανασυγκρότησης είχαν ρομποτική ποιότητα", δήλωσε ο καθηγητής Robert Knight, νευρολόγος στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ο οποίος διεξήγαγε τη μελέτη με τον μεταδιδακτορικό συνεργάτη Ludovic Bellier.

«Η μουσική, από τη φύση της είναι συναισθηματική. Έχει ρυθμό, άγχος, προφορά και τονισμό. Περιέχει ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα πραγμάτων από περιορισμένα φωνήματα σε οποιαδήποτε γλώσσα, που θα μπορούσαν να προσθέσουν μια άλλη διάσταση σε έναν εμφυτεύσιμο αποκωδικοποιητή ομιλίας».

Ενώ προηγούμενη εργασία είχε αποκωδικοποιήσει την ηλεκτρική δραστηριότητα από τον κινητικό φλοιό της ομιλίας του εγκεφάλου - μια περιοχή που ελέγχει τις μικροσκοπικές μυϊκές κινήσεις των χειλιών, της γνάθου, της γλώσσας και του λάρυγγα που σχηματίζουν λέξεις - η τρέχουσα μελέτη χρησιμοποίησε καταγραφές από τις ακουστικές περιοχές του εγκεφάλου, όπου όλες οι πτυχές του ήχου υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Η ομάδα ανέλυσε εγκεφαλικές ηχογραφήσεις από 29 ασθενείς καθώς έπαιζε απόσπασμα του τραγουδιού των Pink Floyd διάρκειας περίπου τριών λεπτών, που ελήφθη από το άλμπουμ τους του 1979 The Wall. Η εγκεφαλική δραστηριότητα των εθελοντών ανιχνεύθηκε με την τοποθέτηση ηλεκτροδίων απευθείας στην επιφάνεια του εγκεφάλου τους, καθώς υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση για επιληψία.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη για την αποκωδικοποίηση των ηχογραφήσεων αλλά και για την κωδικοποίηση της αναπαραγωγής των ήχων και των λέξεων.

Δείτε το βίντεο εδώ

Πηγή: intronews.gr