Ο Μπράντλεϊ Κούπερ επιστρέφει με το «Maestro» και προκαλεί αντιδράσεις με την προσθετική του μύτη (vid)

Η ταινία του Netflix σηματοδοτεί την επιστροφή του Κούπερ στη σκηνοθεσία μετά τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 2018 "Ένα αστέρι γεννιέται". Ο Κούπερ πρωταγωνιστεί ως ο θρυλικός συνθέτης Μπερνστάιν, είναι επίσης παραγωγός και συνέγραψε το σενάριο της ταινίας μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ σεναριογράφο Τζος Σίνγκερ του "Spotlight".

Η ταινία, η οποία δεν είναι καθαρά βιογραφική, επικεντρώνεται στη δια βίου σχέση μεταξύ του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν και της Φελίσια Μοντεαλέγκρε, την οποία υποδύεται η Κάρεϊ Μάλιγκαν. Ο Μπέρνσταϊν παντρεύτηκε τη γεννημένη στην Κόστα Ρίκα ηθοποιό και ακτιβίστρια το 1951 και έμειναν μαζί μέχρι που πέθανε το 1978, παρόλο που εκείνος είχε σχέσεις με άντρες και κατά τα άλλα έζησε μια γκέι ζωή.

Στην παραγωγή της ταινίας συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος αρχικά σχεδίαζε να τη σκηνοθετήσει πριν αποφασίσει να την παραδώσει στον Κούπερ, αφού είδε την επιτυχημένη προσπάθεια του ηθοποιού ως σκηνοθέτη στην ταινία "Ένα αστέρι γεννιέται".

Το "Maestro" θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 22 Νοεμβρίου και θα μεταδοθεί στο Netflix στις 20 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα του Κούπερ θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται πως η ταινία αυτή ήταν ο λόγος που η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη μπήκε στο Netflix με το όνομα "Maestro In Blue", ώστε να μην υπάρχει ομωνυμία.

Αντιδράσεις για την προσθετική μύτη του ηθοποιού:

Το trailer κυκλοφόρησε, ωστόσο, τα βλέμματα "τράβηξε" η προσθετική μύτη του Μπράντλεϊ Κούπερ για χάριν του ρόλου, με πολλούς να σχολιάζουν στο Twitter (X) πως ήταν αχρείαστη.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που ανέτρεξαν σε φωτογραφίες του πραγματικού Λέοναρντ Μπερνστάιν και δήλωσαν πως ο ηθοποιός θα είχε περισσότερη ομοιότητα με τον συνθέτη, εάν "κρατούσε" την αληθινή του μύτη, ενώ έκαναν λόγο για ρατσισμό και στερεοτυπική απεικόνιση, υποστηρίζοντας πως του πρόσθεσαν μεγαλύτερη μύτη για να μοιάζει με Εβραίο.

Πηγή: news247.gr

just looked up a picture of the real leonard bernstein…. the big antisemitic prosthetic nose on bradley cooper was definitely not necessary…. pic.twitter.com/nrCgxi9jlL

This feels especially sinister because Bradley Cooper’s nose is already the same shape and size, if not slightly larger, than Leonard Bernstein’s was. https://t.co/4GbCEFqvnG pic.twitter.com/bnOLLFn6JT