Ο Ζάκερμπεργκ προέτρεψε τον Μασκ να προτείνει ημερομηνία, με τον Μασκ αρχικά να τον χαρακτηρίζει «κότα», ενώ στη συνέχεια έγραψε ότι «θα πάω και θα χτυπήσω την πόρτα του αύριο και θα απαιτήσω να παλέψουμε».

Πλέον μένει να δούμε αν οι δύο άντρες θα παλέψουν σε αγώνα ΜΜΑ ή σε κάποιου άλλου είδους ματς ή αν η κόντρα τους θα μείνει μόνο σε διαδικτυακές τοποθετήσεις.

Πηγή: newsbeast.gr

What Zuck sees when he hears a knock at the door pic.twitter.com/p8x6XOh1F6