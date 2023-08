Πτήση τρόμου για επιβάτες αεροσκάφους που «βούτηξε» 15.000 πόδια σε 3 λεπτά

Η πτήση 5916 της American Airlines με προορισμό τη Φλόριντα είχε ξεκινήσει περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωση από τη Βόρεια Καρολίνα, όταν ο πιλότος αντιλήφθηκε ότι υπήρχει πρόβλημα στο σύστημα συμπίεσης της καμπίνας.

Χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει, οι επιβαίνοντες είδαν το αεροσκάφος να χάνει ξαφνικά πολύ ύψος, την ίδια ώρα που ακούγονταν δυνατοί κρότοι και στο εσωτερικό της καμπίνας μύριζε έντονα καμένο.

Το αεροπλάνο έκανε κάθοδο 20.000 ποδιών σε 11 λεπτά και στα καθίσματα έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, ωστόσο όπως αποδείχθηκε, οι κυβερνήτες έκανα όλα όσα έπρεπε να κάνουν για να διασφαλίσουν την ασφαλή προσγείωση.

«Ταξιδεύω συχνά με αεροπλάνο. Ήταν πολύ τρομακτικό. Συγχαρητήρια στο εκπληκτικό πλήρωμα και τους πιλότους της πτήσης American Air 5916. Οι φωτογραφίες δεν μπορούν να αποτυπώσουν τη μυρωδιά καμένου και τους ισχυρούς κρότους» έγραψε σε ανάρτησή του στο X (Πρώην Twitter) o καθηγητής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, Χάρισον Χόουβ ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ τρομακτικό».

Πηγή: intronews.gr

I’ve flown a lot. This was scary. Kudos to our amazing flight crew- cabin staff and pilots on @AmericanAir 5916. The photos cannot capture the burning smell, loud bang or ear pops. Good to be on the ground. #AA5916 #CLT #GNV pic.twitter.com/P8pPrvOQDQ