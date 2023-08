Ο μπαμπάς της Lady Gaga μαζεύει υπογραφές για να διώξει τους μετανάστες από τη γειτονιά του

«Αν ήταν έτσι όταν τα κορίτσια μου μεγάλωναν, δεν θα ζούσα στη Νέα Υόρκη», λέει ο 66χρονος Joe Germanotta, ο οποίος συντάσσει έναν κατάλογο με τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής για να τις μεταφέρει στους νομοθέτες, το αστυνομικό τμήμα και τις υπηρεσίες αστέγων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο πατέρας της διάσημης τραγουδίστριας ζει στο κτίριο The Pythian, στη West 70th Street, για 35 χρόνια. Εκεί μεγάλωσε τις δύο κόρες του, συμπεριλαμβανομένης της τραγουδίστριας του «Born This Way». Άνοιξε, επίσης, ένα εστιατόριο στην κοινότητα το 2012.

Πριν από περίπου έξι εβδομάδες, το Stratford Arms Hotel -μια αίθουσα της Αμερικανικής Μουσικής και Δραματικής Ακαδημίας (AMDA)- που βρίσκεται κάτω από το σπίτι του Joe Germanotta, έγινε καταφύγιο για εκατοντάδες μετανάστες. «Σε αυτόν τον κοιτώνα ζουν τώρα 500 μετανάστες. Τότε ήταν που άρχισε το χάος». Μετά τη μετατροπή, ο Germanotta λέει ότι η ζωή στην περιοχή έχει δεχτεί πλήγμα, με αυτοσχέδια πάρτι σε τετράγωνα που διαρκούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πόρνες στην περιοχή κ.ά.

Τόσο ο ίδιος όσο και οι γείτονες ζητούν από την αστυνομία να λάβει τα μέτρα της και να λυθεί το πρόβλημα. «Το χειρότερο είναι τη νύχτα. Ο θόρυβος. Ξεκινάει περίπου στις 22:00 και κρατάει μέχρι τις 4 το πρωί. Παίζουν μουσική και τρέχουν με τα motocross και τις μοτοσικλέτες τους πάνω-κάτω στους δρόμους. Δεν με πειράζει που είναι εκεί. Θα είναι εκεί για τρία χρόνια. Αυτό ήταν το συμβόλαιο, καταλαβαίνω. Αλλά τουλάχιστον διαχειρίσου το. Βάλτε την κατάλληλη ασφάλεια, να υπάρχει αστυνομική παρουσία και κώδικας συμπεριφοράς. Είναι φιλοξενούμενοι στη γειτονιά μας και ουσιαστικά την έχουν καταλάβει», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τέλος, ο Joe Germanotta επέκρινε τον δήμαρχο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη μεταναστευτική κρίση. «Τα κρουαζιερόπλοια χωράνε περισσότερους ανθρώπους και είναι πιο ελεγχόμενο το περιβάλλον. Η πόλη ξοδεύει ένα τεράστιο ποσό χρημάτων που θα μπορούσαν να δαπανηθούν για την κατασκευή κατοικιών».

Πηγή: skai.gr



Lady Gaga's dad rallies NYC neighbors in fight to ‘manage’ unruly migrants at Stratford Arms Hotel: ‘Basically taken over’ https://t.co/dLXYHDLqdt pic.twitter.com/c5vExTJ6Gr