Δολοφονήθηκε υποψήφιος πρόεδρος στον Ισημερινό - Η στιγμή της εκτέλεσής του (vid)

Ο 59χρονος Fernando Villavicencio, μέλος της εθνοσυνέλευσης της χώρας, δέχθηκε επίθεση καθώς αποχωρούσε από την εκδήλωση στη βόρεια πόλη Κίτο την Τετάρτη.

Ένα μέλος της προεκλογικής του ομάδας δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Villavicencio έμπαινε σε ένα αυτοκίνητο όταν ένας άνδρας βγήκε μπροστά και τον πυροβόλησε στο κεφάλι.

Ο νυν πρόεδρος Guillermo Lasso υποσχέθηκε ότι το «έγκλημα δεν θα μείνει ατιμώρητο».

Μάρτυρες δήλωσαν ότι ο Villavicencio, 59 ετών, πυροβολήθηκε τρεις φορές.

«Ύποπτος, ο οποίος χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με προσωπικό ασφαλείας, συνελήφθη και μεταφέρθηκε, βαριά τραυματισμένος, στη μονάδα [σ.σ. της γενικής εισαγγελίας] στο Κίτο. Το προσωπικό ασθενοφόρου της πυροσβεστικής διαπίστωσε τον θάνατό του, η αστυνομία προχωρά στην αποκομιδή του πτώματος», γνωστοποίησε η γενική εισαγγελία του Ισημερινού μέσω X (του πρώην Twitter).

Άλλοι εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους υποψήφια για το κοινοβούλιο και δύο αστυνομικοί, τραυματίστηκαν στην επίθεση, πρόσθεσε η εισαγγελία.

Το Movimiento Construye, το κόμμα του εκλιπόντα, ανέφερε πως τα γραφεία του στην πρωτεύουσα υπέστησαν επίθεση ενόπλων, χωριστό συμβάν.

Η παράταξη πρόσθεσε πως πρόσφατα είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανασταλούν οι κομματικές συγκεντρώσεις λόγω της πολιτικής βίας, μετά τη δολοφονία του δημάρχου στη Μάντα τον Ιούλιο. Όμως ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο είχε εναντιωθεί στην ιδέα, εκτιμώντας πως «το να σιωπήσουμε και να κρυφτούμε όταν εγκληματίες δολοφονούν πολίτες και κρατικούς λειτουργούς θα ήταν δειλία».

Δεύτερος στις δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο Fernando Villavicencio κατατασσόταν στη δεύτερη θέση ως προς τις προθέσεις ψήφου, συγκέντρωνε από 7,5 ως 13%, πίσω από τη δικηγόρο Λουίσα Γκονσάλες (26,6%), την υποψήφια της παράταξης του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών είναι προγραμματισμένος για τις 20 Αυγούστου.

Ο Lasso, ο οποίος δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο, δήλωσε «εξοργισμένος και σοκαρισμένος» από τη δολοφονία, προσθέτοντας: «Το οργανωμένο έγκλημα έχει διανύσει πολύ δρόμο, αλλά ο νόμος θα το κυνηγήσει».

Η πρόσφατη αύξηση της βίας, που τροφοδοτείται από την διαρκή παρουσία των καρτέλ ναρκωτικών στον Ισημερινό, αποτέλεσε κεντρικό θέμα της φετινής προεδρικής εκστρατείας.

Τον περασμένο μήνα, ο Lasso κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε τρεις επαρχίες μετά από μια σειρά δολοφονιών που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Η εκστρατεία του Villavicencio είχε επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, ένα θέμα που είχε καλύψει κατά την προηγούμενη καριέρα του ως δημοσιογράφος και συνδικαλιστής, και στη μείωση της περιβαλλοντικής καταστροφής.

My thoughts and prayers are with Ecuador .... Fernando Villavicencio was assassinated today and the last hope to fight off the Socialst scum that Corra has brought on that country... Villavicencio had plans to take the same approach to crime as President Nayib Bukele of El… pic.twitter.com/ht7L6HJcSf